How To Remove Darkness From The Hips: हमारे शरीर का एक हिस्सा ऐसा है, जिसे हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं. जी हां, कूल्हे यानी हिप्स का स्किन केयर कोई नहीं करता है. मात्र एक या दो पर्सेंट ही हैं जो कूल्हों की केयर खासकर टैनिंंग को दूर करने की इच्छा रखते हैं. चलिए अरोमा थेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज दास से ही पूछतू हैं कि आखिर कैसे हम कूल्हों का कालापन दूर कर सकते हैं. वैसे सच तो ये भी है कि कई बार हमारे शरीर के कुछ हिस्सों जैसे अंडरआर्म्स, गर्दन और हिप्स की स्किन बाकी शरीर से ज्यादा डार्क दिखने लगती है. खासतौर पर हिप्स का कालापन (Hips Cleaning Tips) एक आम समस्या है. लेकिन लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते. हिप्स का कालापन दूर करने की ज्यादातर कोशिश भी नहीं की जाती और जो लोग करते हैं उनकी कोशिश कामयाब नहीं होती. अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो चिंता न करें. कुछ आसान घरेलू नुस्खे (Home Remedies To Clean Hips) और लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आप हिप्स का कालापन दूर कर सकते हैं.
अरोमाथेरेपिस्ट ने बताया घर पर कैसे तैयार करें लोशन
एक्सपर्ट के अनुसार लोशन बनाने का यह है देसी तरीका | According to experts, this is the indigenous way to make lotion
अरोमाथेरेपिस्ट और नैचुरोपेथी एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज दास कहते हैं कि हमारे शरीर का सबसे ज्यादा कार्य हिप्स यानी कूल्हे ही करते हैं. हम घंटों बैठे रहकर काम करते हैं, मगर उसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं. यही नहीं नहाने के बाद हम पूरे शरीर पर लोशन लगाते हैं. पर हिप्स ही हैं, जिन पर हम कभी कभार लोशन या क्रीम लगाते हैं. दरअसल हमारे शरीर का जो हिस्सा दिखता ही नहीं है, उसकी देखभाल भी हम कम ही करते हैं. इस वजह से भी हमारे शरीर का यह हिस्सा यानी हिप्स काले पड़ जाते हैं. यहां एक ऐसा देसी नुस्खा बता रहे हैं. इसे बनाकर आप रोजाना कूल्हों पर लगाएं. एक महीने यानी 30 दिन में ही आपके हिप्स का कालापन यानी सारी टैनिंंग दूर हो जाएगी.
एक आलू को घिस लें. वहीं कॉफी पाउडर एक चम्मच ले लें. एक से डेढ़ चम्मच शहद लें. एक चम्मच मिल्क पाउडर भी लें. इन चारों चीजों को मिलाकर पेस्ट बना ले. इस पेस्ट को हिप्स पर रोज दस से पंद्रह मिनट तक मालिश करें. यह ध्यान रखें कि एक कूल्हें की कम से कम दस से पंद्रह मिनट तक मालिश करें. फिर दूसरे हिप्स की मालिश करें. इस प्रक्रिया को 20 से 30 दिन तक लगातार करें. मालिश करने के बाद सुखने दें और उसके बाद धो लें. आखिर में एक मॉइश्चराइजर लगा लें. इससे हिप्स की टैनिंग दूर होने लगेगी और आपको खुद ही अंतर नजर आने लगेगा.
हिप्स का कालापन दूर करने के तरीके (Tips to Get rid off hips darkness)क्यों होता है हिप्स का कालापन | What causes dark inner thighs
कूल्हे यानी हिप्स कई कारणों से काले पड़ सकती हैं, जिनमें त्वचा का रगड़ना (घर्षण), हार्मोनल बदलाव, पसीना और कुछ चिकित्सीय स्थितियां भी शामिल हैं. सच तो ये है कि सिर्फ जांघों के अंदरूनी हिस्से तक ही नहीं, बल्कि कूल्हों तक भी यह कालापन फैल सकता है. जब त्वचा रगड़ या अन्य जलन के प्रति प्रतिक्रिया करती है, तो यह ज्यादा मेलेनिन बनता है. इससे भी त्वचा का रंग भी गहरा होता है. हिप्स की स्किन अक्सर टाइट कपड़ों, लगातार रगड़, पसीने और साफ सफाई की कमी की वजह से डार्क हो जाती है. कई बार हार्मोनल बदलाव या स्किन के ज्यादा ड्राई होने से भी ये समस्या बढ़ जाती है.1. नियमित एक्सफोलिएशन करें
सप्ताह में 2 से 3 बार स्क्रबिंग करें ताकि डेड स्किन हट सके. आप कॉफी और नारियल तेल मिलाकर एक नेचुरल स्क्रब बना सकते हैं. ये स्क्रब स्किन को मुलायम बनाता है और धीरे धीरे टोन हल्का करता है.2. नींबू और शहद का इस्तेमाल करें
नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. जबकि शहद स्किन को मॉइस्चराइज करता है. दोनों को मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर गुनगुने पानी से धो लें. ध्यान रखें अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हैं तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें.3. एलोवेरा जेल लगाएं
एलोवेरा स्किन को ठंडक और नमी देता है. इसे रोजाना नहाने के बाद लगाएं. इससे पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होने लगता है.
बहुत टाइट कपड़े पहनने से स्किन पर लगातार रगड़ होती है. जिससे डार्कनेस बढ़ सकती है. कोशिश करें कि आप घर पर आरामदायक और सांस लेने वाले कपड़े पहनें.5. हाइड्रेशन और डाइट का ध्यान रखें
शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखना भी जरूरी है. रोज पर्याप्त पानी पिएं और अपनी डाइट में विटामिन C और E से भरपूर फल और सब्जियां शामिल करें. ये स्किन की रंगत निखारने में मदद करते हैं.6. केमिकल प्रोडक्ट्स से दूरी बनाएं
कई लोग फेयरनेस क्रीम या ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं. जिससे स्किन और ज्यादा डैमेज हो सकती है. नैचुरल प्रोडक्ट्स पर भरोसा रखें और जरूरत हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें.
