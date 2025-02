मेनोपॉज के कारण बढ़ रहा है वजन तो ये 5 तरीके आजमाइए, घटने लगेगा वेट

Weight Loss: जब पीरियड्स आते हैं तब लड़कियों के शरीर में कई बदलाव आते हैं वहीं मेनोपॉज (Diet During Menopause) के दौरान भी कई चीजें होती हैं. मेनोपॉज के दौरान महिलाओं के वजन में कई बदलाव होते हैं. 45-55 की उम्र में जब पीरियड्स (Weight Control Tips During Menopause)बंद होते हैं तो उस समय को मेनोपॉज कहते हैं. मेनोपॉज के दौरान महिलाओं के शरीर में कई बदलाव होते हैं. बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं. जिसमें गर्मी लगना, मूड स्विंग और थकान होना आम है. इसमें महिलाओं का वजन भी काफी (How To Control weight) बढ़ जाता है. उस वजन को कम करना आसान नहीं होता है. ऐसे में कुछ आसान तरीकों की मदद से इस बढ़े हुए वजन को कम किया जा सकता है. आइए आज आपको उन आसान तरीकों के बारे में बताते हैं.

कैलोरी बर्न करना होगा (Burn Calories)

इस दौरान वजन कम करना थोड़ा मुश्किल होता है. वेट को मेंटेन करने के लिए रोजाना कैलोरी बर्न करना बहुत जरुरी है. ऐसे समय में 400 कैलोरी बर्न करना जरुरी है. आप जितना ज्यादा कैलोरी बर्न करेंगे उतना ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा. कैलोरी बर्न करने के लिए आप स्विमिंग, जॉगिंग और डांसिग जैसी एक्टिविटी कर सकती हैं. ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है और इससे वजन कम करने में मदद मिलती हैं.

लेट नाइट खाने से बचें (Avoid Late Night Food)

मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को रात को अलग-अलग क्रेविंग होती है. ऐसे में वो रात को उठकर चिप्स और आइसक्रीम खाना पसंद करती हैं. लेट नाइट ये सब चीजें खाने की वजह से वजन तेजी से बढ़ने लगता है. वजन को कंट्रोल या बढ़ने से रोकने के लिए रात को इस तरह की चीजें खाने से बचें. नहीं तो वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. बहुत सी महिलाओं को रात को कुछ न कुछ खाने की क्रेविंग होती है इसकी जगह आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं. इससे आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाएगी और ये शरीर को नुकसान भी नहीं करेंगे.

वॉक करते रहें (Walking)

उम्र के साथ कुछ महिलाएं बस अपने घर में ही सिमट के रह जाती हैं. वो ज्यादा कहीं जाना या चलना फिरना पसंद नहीं करती हैं. ऐसे में एक ही जगह पर देर तक नहीं बैठे रहें. एक जगह पर बैठे रहने की वजह से मेटाबॉल्जिम रेट कम हो जाता है और बेली फैट भी बढ़ने लगता है. इससे बचने के लिए सुबह-शाम वॉक पर जाएं. अगर एक्सरसाइज करने का मन नहीं है तो आप अगर सिर्फ वॉकिंग ही कर आते हैं तो उससे भी वजन आराम से कंट्रोल किया जा सकता है. वॉकिंग से शरीर की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और आप फिट भी रहते हैं.

एक्सरसाइज करें (Exercise)

एक्सरसाइज करना हर किसी के लिए जरुरी होता है. कम उम्र नहीं बल्कि हर उम्र के इंसान को ये करनी चाहिए. रोजाना कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करें. ऐसा नहीं है कि आप बस रोजाना एक ही तरह की एक्सरसाइज किए जा रहे हैं. इसकी जगह हर हफ्ते कुछ नई एक्सरसाइज ट्राई करें. जिसे करने में आपको मजा भी आएगा और न्यू एक्सरसाइज को लेकर एक्साइटमेंट भी बढ़ेगी.

हेल्दी डाइट लें (Healthy Diet)

वजन कम करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं होता है बल्कि उसके साथ हेल्दी डाइट लेना भी उतना ही जरुरी होता है. जब आपके शरीर में पोषक तत्व जाते हैं तो इससे शरीर को एनर्जी मिलती है और शरीर फिट भी रहता है. इस वजह से हमेशा हेल्दी डाइट ही लें. इससे वजन भी कंट्रोल रहता है और आपको फालतू की चीजें खाने की क्रेविंग भी नहीं होती है. हेल्दी डाइट के लिए आप अपना चार्ट बना लें. जिसमें फ्रूट्स से लेकर दाल तक हर चीज को शामिल करें. जिससे आपके शरीर को सभी तरह के पोषक तत्व मिल पाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.