आपको दिन भर महसूस होती है लो एनर्जी तो करें ये 2 योगासन

कपालभाति से मेटाबोलिज्म (metabolism) भी बूस्ट होती है.

Yogasan for energy : अकसर आपको सुबह उठने के बाद कमजोरी (how to get rid of wekness) महसूस होती है. पूरा दिन आपको थका-थका महसूस करते हैं और किसी काम में आपका मन नहीं लगता है, तो फिर आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए. आपको यहां पर हम 2 योगासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपका एनर्जी लेवल पूरा दिन बना रहेगा. तो चलिए जानते हैं वो एक्सरसाइज.