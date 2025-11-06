हीटर और ब्लोअर के बिना गर्म रखना है कमरा? अपना कर देख लें ये 5 ट्रिक्स, बच जाएंगे पैसे

Winter Home Tips: सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए अधिकतर लोग हीटर या फिर ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं. इससे काफी आराम तो मिलता है लेकिन बिजली का बिल भी उतना ही बढ़ता है. इसके अलावा जिन घरों में हीटर नहीं है उनको इसे खरीदने के लिए भारी खर्चा भी करना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपका भी बजट टाइट है और बढ़ती ठंड में बिना ब्लोअर-हीटर के कमरा भी रखना है तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ ऐसी 5 आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आपका रूम गर्म रहेगा. साथ ही आपको कुछ ज्यादा खर्चा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

1. दरवाजों-खिड़कियों की सीलिंग

अगर आप बिना ब्लोअर और हीटर के कमरा गर्म रखना चाहते हैं तो पहले अपने दरवाजें और खिड़कियों को अच्छे से बंद कर दें. बंद करने के बाद भी अगर ठंडी हवा बाहर से आ रही है तो वहां रबर स्ट्रिप या कपड़े का रोल बनाकर लगा दें. खासतौर से आप ये दरवाजों और खिड़कियों के किनारों पर लगा सकते हैं. इससे सर्द हवा अंदर नहीं आएगी और कमरे का टेम्परेचर भी गर्म रहेगा.

कभी-कभी इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि बिस्तर पर बिछी हुई चादर भी काफी ठंडी महसूस होने लगती है. ऐसे में आप अपने बेड पर गर्म चादर का उपयोग करें. आप वूलन या फिर वॉर्म बेडशीट अपने बिस्तर पर बिछा सकते हैं. इससे आपको ठंड महसूस नहीं होगी.

कमरे को गर्म रखने के लिए आप मोटे कपड़े के पर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन्हें खिड़कियों-दरवाजों के पास टांगने से बाहर से आने वाली ठंडी हवा का प्रभाव काफी कम हो जाता है और कमरे के अंदर का तापमान गर्म रहता है. इसके अलावा फर्श पर बिछाने के लिए भी आप मोटे कालीन का भी प्रयोग कर सकते हैं.

अगर आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो फर्श को साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें. इससे फर्श और कमरे की ठंडक कम होगी और साथ में सफाई भी काफी अच्छे से हो जाएगी.

अगर आपके दरवाजे या खिड़की से धूप सीधा कमरे के अंदर आती है तो दिन में पर्दे हटाकर धूप को अंदर आने दें. नेचुरली कमरे को गर्म रखने के लिए ये उपाय सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है. इसके बाद जब धूप आना बंद हो जाए तो अपने कमरे के दरवाजे-खिड़कियों को अच्छे से बंद कर लें.