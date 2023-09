घर में लगा करी पत्ता बार बार सूख जा रहा है तो बस इस चीज से हो जाएगा एकदम हरा भरा

How to keep Curry Leaf Fresh and Green: करी के पत्ते को ताजा और हरा रखने का तरीका.

खास बातें खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करी पत्ता इस्तेमाल किया जाता है.

हेयर केयर और स्किन के लिए भी होता है इस्तेमाल.

इन्हें हरा रखने के लिए धूप में रखना चाहिए.

How to keep Curry Leaf Fresh: भारतीय किचन में आपको करी पत्ता (Curry Leaves) जरूर देखने को मिलेगा. करी पत्ते में मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे गुण पाए जाते हैं. इसका इस्तेमाल अलग-अलग व्यंजनों में उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है. इसलिए लोग इसका ज्यादा से ज्यादा (benefits of curry leaves) इस्तेमाल करते हैं. लेकिन करी पत्ता को ताजा रखना अपने आप में एक चुनौती है. अगर इसे अच्छे से स्टोर नहीं किया गया तो कुछ दिन में ही ये मुरझा जाएगा. अगर आपके पास भी करी पत्ता है और उसकी हरियाली (tips to keep curry leaves green) कम हो रही है तो तुरंत ये आसान टिप्स अपनाएं, फिर देखें उसकी ताजगी.

करी पत्ता को हरा रखने का ये है तरीका | Ways to keep Curry Leaves Green

