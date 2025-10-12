मोगरे में फूल नहीं आ रहे? बस डालें यह सफेद चीज, फूलों से लद जाएगा पौधा

How To Grow Jasmine Plant at Home: मोगरे पर फूल नहीं आना एक चिंता का विषय है. इस समस्या का समाधान करने के लिए आप गार्डनिंग एक्सपर्ट की सुने. उन्होंने एक सफेद पाउडर की मदद से मोगरे में 1000 फूल लाने का दावा किया है. देखिए हर कोई चाहता है कि उसके मोगरे के गमले में हर तरफ खुशबूदार सफेद फूल खिले. इसलिए अक्सर लोग मोगरे में ढेर सारी खाद डालते हैं, लेकिन फिर भी फूलों की संख्या न के बराबर रहती है. जबकि गार्डनिंग एक्सपर्ट ने बताया कि मोगरे में ज्यादा फूल लाने का असली राज एप्सम सॉल्ट, एक नमक में है.
ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध सफेद पाउडर ही मोगरे के फूलों का राज है. इसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है. क्या आप जानते है, यह कोई खाद नहीं, बल्कि एक मिनरल बूस्टर है, जो पौधे को उसकी जरूरत के अनुसार खास पोषक तत्व देता है. आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करना होता है.
क्यों जरूरी है एप्सम सॉल्ट |
एप्सम सॉल्ट का रासायनिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो मोगरे के पौधे को दो बेहतरीन पोषक देता है. जिसमें पहला पोषक मैग्नीशियम और दूसरा सल्फर है. जब मोगरे के पौधे को पर्याप्त मैग्नीशियम मिलता है, तो वह ज़्यादा एनर्जी बनाता है. यह एक्स्ट्रा एनर्जी सीधे फूलों की कलियों के निर्माण और उन्हें बढ़ाने में काम आती है. मैग्नीशियम की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं.
जबकि सल्फर मोगरे को मिट्टी से अन्य पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करता है. यह पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिससे वे हेल्दी रहे और वह ज्यादा फूल दे पाए.
एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, पहला मिट्टी में डालना और फिर पत्तियों पर छिड़काव करना। यदि आप लिक्विड इस्तेमाल करना चाहते है, तो एक लीटर पानी में एक छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल लें. फिर घोल को एक स्प्रे बोतल में भरें और सीधे मोगरे के पौधे की पत्तियों पर अच्छी तरह छिड़काव करें. लेकिन ध्यान रखे कि पत्तियों के निचले हिस्से पर भी स्प्रे हो क्योंकि यहीं से पोषक तत्वों का अवशोषण सबसे तेजी से होता है.मिट्टी में कैसे मिलाएं
आप सीधे एप्सम सॉल्ट को मिट्टी में डाल सकते हैं. हर महीने पौधे की जड़ों से थोड़ा दूरी पर गमले की मिट्टी की हल्की गुड़ाई जरूर करें और दो चम्मच एप्सम सॉल्ट मिट्टी में मिलाकर पानी देते रहे. यह धीरे-धीरे जड़ों के माध्यम से अवशोषित होता जाएगा, जिससे पौधे को लगातार पोषण मिलेगा.कब और कितनी बार इस्तेमाल करे सकते है
मोगरे के पौधे में ज्यादा फूल लाने के लिए सही समय और अंतर जरूरी है. एप्सम सॉल्ट का उपयोग फरवरी के अंत से लेकर अक्टूबर तक किया जा सकता है. यही मोगरे का मुख्य फूल आने का समय होता है. ध्यान रहे, सर्दियों में जब पौधा सुप्तावस्था में होता है, तब इसका उपयोग बिल्कुल न करें. फूल आने के मौसम में हर 15 से 20 दिन में पत्तियों पर छिड़काव करते रहे.ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें
एप्सम सॉल्ट कोई खाद का विकल्प नहीं बल्कि एक पूरक है. इसका अकेला उपयोग पौधे को पूरी तरह विकसित नहीं कर सकता, इसलिए इसका उपयोग पारंपरिक खाद के साथ बैलेंस बनाकर करें. लेकिन जब एप्सम सॉल्ट का उपयोग करे, उस दिन कोई अन्य रासायनिक खाद न डाले. दोनों के बीच कम से कम 2 से 3 दिन का अंतर रखे और जरूरत से ज्यादा न दे.
प्रस्तुति : गरिमा चौधरी
