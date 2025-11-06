आइब्रो के नाम पर हैं बस चार बाल, तो नारियल तेल और नींबू के रस से तैयार लोशन लगाएं, घनी हो जाएंगी पलकें

How to get thick eyebrow: चेहरे की खूबसूरती में मोटी और घनी आईब्रो चार-चांद ही लगा देती है. लेकिन कई महिलाओं की आईब्रो के बाल झड़ जाते हैं या फिर बार-बार थ्रेडिंग, वैक्सिंग कराने से आईब्रो काफी पतली हो जाती है जो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. इससे खूबसूरती में भी फीकापन नजर आने लगता है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई महिला महेंगे ट्रीटमेंट भी करवाती हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में अगर आप भी घर बैठे कुछ घरेलू चीजों की मदद से आईब्रो मोटी करना चाहती हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे, ट्रिप्स-ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आईब्रो पहले से कहीं ज्यादा घनी हो जाएंगी. इससे आपके चेहरे की खूबसूरती भी और बढ़ जाएगी.

1. नारियल और नींबू के रस का लोशन

नारियल तेल और नींबू अधिकतर हर घर में आसानी से मिल जाता है. आईब्रो को मोटा और घना करने के लिए आप इन दोनों का एक लोशन तैयार कर लगा सकते हैं. इसके लिए आप 1 चम्मच नारियल तेल और कुछ बूंद नींबू का रस मिलाकर एक लोशन तैयार कर लें. अब इसे रात को सोने से पहले लगा लें. इससे आईब्रो के बालों की ग्रोथ बढ़ सकती है.

हर घर की किचन में पाई जाने वाली प्याज आपकी आईब्रो को मोटा करने में काफी मददगार साबित हो सकती है. इसके लिए आप रोजाना रुई की मदद से प्याज का रस अपनी आईब्रो पर लगाएं. आपको 2 से 3 हफ्तों में ही असर देखने को मिल जाएगा. जानकारी के लिए बता दें कि प्याज सल्फर का अच्छा सोर्स होता है जो आईब्रो के बालों की ग्रोथ करने और मोटा बनाने में मदद करता है.

आईब्रो को मोटा और घना करने के लिए अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल काफी ज्यादा प्रभावी माना जाता है. इसमें विटामिन ई, ओमेगा-6 फैटी एसिड और रिकिनोइलिक एसिड पाया जाता है जो बालों की ग्रोथ में काफी ज्यादा असरदार माना जाता है.

एलोवेरा जेल भी आईब्रो को मजबूत बनाने में काफी मददगार होता है. इसके लिए आप एलोवेरा की पत्ती से फ्रेश जेल निकालें और फिर अपनी आईब्रो पर 30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें. इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें. आपको कुछ ही दिनों में फर्क देखने को मिल सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.