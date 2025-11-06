घर में बहुत ज्यादा चीटियां हो तो क्या करें? अपना लें ये 4 घरेलू तरीके, नहीं दिखेगी एक भी चींटी

Chiti Bhagane ke Tarika: घर में चींटियों का होना काफी आम बात है. लेकिन अगर ये काफी ज्यादा बढ़ जाएं तो बहुत परेशानियां झेलने पड़ती हैं. अधिकतर घरों की किचन में ही आमतौर पर ज्यादा चींटियां मिलती हैं. ये खाने की सामग्री पर लग जाती हैं और खराब कर देती हैं. इसके अलावा अगर चीटी काट ले तो बॉडी पर रेशेज और खुजली की समस्या भी झेलनी पड़ती है. ऐसे में कई लोग चींटियों को भगाने के लिए बाजार से केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लाते हैं लेकिन ये नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे और तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से चीटियां खुद घर से भाग जाएंगी. साथ ही इसके लिए आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा.

1. नींबू और सिरका

इस घरेलू नुस्खे के लिए आप एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सिरका लेकर उसमें नींबू का रस मिला दें. अब इस स्प्रे को वहां छिड़क दें जहां ज्यादा चीटियां रहती हों. दरअसल, चीटियों को इसकी गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है जिससे वे भाग जाती हैं. साथ ही इस घरेलू नुस्खे को अपनाने के बाद चीटियां वापिस भी नहीं आएंगी.

चीटियों को तेज गंध वाली चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं. ऐसे में आप इन्हें भगाने के लिए पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप पुदीने के पत्तों को वहां रख दें जहां चींटियों ने डेरा जमा रखा हो. इसके अलावा आप पुदीने के तेल की कुछ बूंदें पानी में डालकर उसका स्प्रे भी कर सकती हैं. इससे घर से चींटियां तो भागेंगी ही साथ में फ्रेशनेस भी महसूस होगी.

इस नुस्खे के लिए आप एक बर्तन में पानी को अच्छे से उबाल लें और उसमें 4-5 तेजपत्ते, थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से 5-7 मिनट तक पकाएं. अब इस मिश्रण को ठंडा कर, स्प्रे बोतल में भर लें. अब इस स्प्रे का छिड़काव वहां करें जहां आपको ज्यादा चींटियां दिखाई दे रही हों. दरअसल, तेजपत्ते में जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं तो कीड़े-मकौड़ों को भगाने का काम करते हैं.

चीटियों को भगाने के लिए काली मिर्च का नुस्खा भी काफी ज्यादा प्रभावी और कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए आप खिड़की, सिंक, दरवाजों के आसपास काली मिर्च का पाउडर छिड़क दें. इससे चीटियां खुद भाग जाएंगी. दरअसल, चीटियों को इसकी तेजी गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसी वजह से चींटियों को भगाने में काफी असरदार होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.