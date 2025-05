How To Do Face Contour: कंटूरिंग मेकअप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. इससे चेहरे को शार्प और परफेक्ट लुक मिलता है. ये चेहरे के नेचुरल स्ट्रक्चर को उभारने और फीचर्स को शार्प दिखाने में मदद करता है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब बिगनर्स मेकअप करते हैं, तो फेस को ठीक तरीके से कंटूर (Face Contour Kaise Karen) नहीं कर पाते हैं, जिससे फेस का स्ट्रक्चर और खराब नजर आता है और फीचर्स भी एन्हांस नहीं होते हैं. ऐसे में आइए हम आपको दिखाते हैं एक वायरल वीडियो जिसकी मदद से आप आसानी से अपने फेस को कंटूर कर सकते हैं वह भी एक कैंची (Face Contour With A Scissor) की मदद से, तो चलिए आपको दिखाते हैं यह वीडियो.

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही फेस को कंटूर करने की हैक (Viral Face Contouring Hack on Instagram)



इंस्टाग्राम पर glambyrumah नाम से बने पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे आप एक छोटी सी कैंची की मदद से अपने फेस को कंटूर कर सकते हैं. इसके लिए आपको कैंची को उल्टा अपने गाल पर रखना है. इसके जो दो सर्कल होते हैं, उसमें एक में अपने ब्लशर या फेस टिंट को फिल करना है और दूसरे में एक हाइलाइटर लगाना है. कैंची के नीचे वाले हिस्से में अपनी स्किन टोन से डार्क शेड का कंटूर लगाना है, फिर कैची को हटाकर एक ब्लेंडिंग ब्रश से अपने फेस को कंटूर करना है. आप देखेंगे कि इससे आपके फेस को एक लिफ्ट मिलेगा और चीकबोन हाइलाइटेड नजर आएगी. सोशल मीडिया पर यह हैक तेजी से वायरल हो रहा है. लगभग 5 लाख लोग इसे लाइक कर चुके हैं और इस हैक को यूजफुल बता रहे हैं.

फेस को कंटूर करने के फायदे (Benefits Of Contouring Face)



चेहरे की शेप को डिफाइन करें : अगर आपका फेस राउंड या चबी हैं, तो आप कंटूरिंग की मदद से उसे स्लिम लुक दे सकते हैं. चीक्स को एन्हांस कर सकते हैं और फेस को स्लिम दिखा सकते हैं.

नोज को शार्प करें : अगर आपकी नोज ब्रॉड है और आप इसे पतला और लंबा दिखाना चाहते हैं, तो नाक के दोनों साइड से डार्क कंटूर लगाकर ब्लेंड करें.

जॉलाइन और चीकबोन हाइलाइट करें : अगर आपकी डबल चिन है और आप अपनी जॉलाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो डार्क शेड कंटूर लगाकर परफेक्ट शेप फेस को दे सकते हैं. इसे अपनी चीकबोन पर लगाकर आप इसे हाइलाइटेड लुक भी दे सकते हैं.

कौन से फेस शेप पर कौन सा कंटूर सही (Face Contour According To Shape)



राउंड फेस : अगर आपका राउंड फेस है, तो चीकबोन और जॉलाइन को डार्क शेड से कंटूर करें, ताकि फेस स्लिम दिखें.

स्क्वायर फेस : अगर आपका चेहरा चौकोर हैं, तो जॉलाइन और फोरहेड को सॉफ्ट कंटूर से हाइलाइट कर सकती हैं.

ओवल फेस शेप : अगर आपका फेस अंडाकार का हैं, तो हल्की सी चीकबोन को हाइलाइट करें, बाकी कहीं पर भी कंटूरिंग करने की जरूरत नहीं है.

हार्ट शेप फेस : हार्ट शेप्ड फेस पर फोरहेड और चिन को बैलेंस करने के लिए डार्क शेड कंटूरिंग करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.