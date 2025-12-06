पुराने से पुराने काले बर्नर को ऐसे करें साफ, अपनाएं ये देसी 4 हैक्स, मिनटों में आ जाएगी नई जैसी चमक

Gas Burner Kaise Saaf Karen: किचन की सफाई तभी पूरी होती है जब स्लैप पर रखे गैस स्टोव को भी चमका दिया जाए. रोजाना हम बर्तनों को तो साफ कर लेते हैं लेकिन गैस बर्नर बहुत ही कम साफ हो पाता है. खाना बनाने के दौरान यहीं सबसे ज्यादा गंदे होते हैं. साथ ही तमाम कोशिशों के बाद भी ये आसानी से साफ नहीं होते हैं. कभी-कभार इन्हें साफ करने में घंटों लग जाते हैं लेकिन फिर भी मनमुताबिक नतीजा नहीं देखने को मिलता है. क्या आप जानते हैं आपके घर में रखी कुछ चीजें ही इसे आसानी से साफ कर सकती हैं. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसे आसान घरेलू देसी हैक्स बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप पुराने से पुराने गैस बर्नर को बहुत ही कम समय में नए जैसा चमका सकते हैं. आइए जानते हैं...

1. सिरका

गैस बर्नर को साफ करने के लिए सफेद सिरका बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो सकता है. इसके लिए आप एक स्प्रे वाली बोतल में बराबर मात्रा में पानी-सिरका मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. अब इस घोल को काले पड़े गैस बर्नर पर छिड़कें और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद एक स्क्रब ब्रश या स्टील वूल पैड लें और अच्छी तरह से रगड़ें. इससे गैस बर्नर नए जैसा चमक सकता है.

बर्नर को चमकाने के लिए आप नमक और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप बर्नर पर थोड़ा सा नमक छिड़कें और फिर आधे कटे हुए नींबू की मदद से साफ करें. दरअसल, इन दोनों सामग्रियों से बनने वाला केमिकल बर्नर को साफ करने में मदद करेगा. इससे पुराने से पुरानी जमी गंदगी भी हट जाएगी.

अगर दाग काफी हल्के हैं तो आप इस हैक को अपना सकते हैं. इसके लिए आप बर्तन में पानी को गर्म करें और फिर उसमें डिशवॉश लिक्विड मिला दें. अब स्पंज लें और इस घोल में भिगाकर बर्नर को साफ करें. हल्के दाग, निशान को साफ करने में ये हैक काफी असरदार माना जाता है.

इसके लिए आप गंदे बर्नर को एक बर्तन में रखें और उसके ऊपर एक गिलास गर्म पानी डाल दें. अब इसमें आधा नींबू का रस, एक चम्मच बेकिंग सोडा और 1 ईनो का पैकेट डाल दें. इस मिश्रण को 1 घंटे के लिए रखा छोड़ दें. इसके बाद एक ब्रश की मदद से बर्नर को रगड़ें और धो लें. ऐसा करने से पुराने से पुराना काला पड़ा गैस बर्नर भी आसानी से साफ हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.