इंसान के पेट में कितने लीटर पानी और खाना आ सकता है? जान लीजिए जवाब

Water Storage In Human Stomach: कई लोग खाना खाने से पहले ये भी नहीं सोचते हैं कि उनके पेट की एक लिमिट है, जिसके बाद उन्हें कई तरह की समस्या होने लगती है.

पेट में कितना पानी स्टोर कर सकता है इंसान

इंसान अपने पूरे जीवन में सैकड़ों किलो खाना खा लेता है, हमें पता भी नहीं होता है कि हम रोज कुल कितना खाना और पानी अपने पेट में डाल रहे हैं. कई बार जब हम ज्यादा खाना या फिर ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारा पेट फूलने लगता है और ठीक से सांस भी नहीं आती है, ऐसा होने पर लोग कहते हैं कि उनका पेट फुल हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितना लीटर पानी पीने से या कितना खाना पेट में डालने से आपका पेट फुल हो जाता है? आइए जानते हैं कि इंसान के पेट में कितनी जगह होती है और वो कितने लीटर तक पानी पी सकता है. 

पेट में कितना खाना या पानी आता है?

अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर रघु डीके ने एक वीडियो में इस बात की जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पेट में कितनी जगह होती है. उन्होंने बताया कि इंसान के पेट में कुल 1.5 से लेकर 2 लीटर तक जगह होती है, यानी इतना खाना या फिर पानी पीने के बाद पेट पूरी तरह से भर जाता है. कुछ लोगों में ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, वहीं उम्र का भी इस पर फर्क पड़ता है. इस लिमिट से ऊपर अगर हम खाने या पीने की कोशिश करते हैं तो ये नुकसान पहुंचा सकता है, साथ ही ऐसा करने से आपका पेट गुब्बारा बन सकता है. 

क्या होता है नुकसान?

अगर आप अपने पेट में दो लीटर से ज्यादा खाना या फिर पानी डालते हैं तो ये आपको परेशान कर सकता है. जबरदस्ती खाने या पीने से आपको उल्टी आ सकती है, साथ ही ब्लोटिंग और गैस जैसी समस्या हो सकती है. कई लोगों को इससे घबराहट हो सकती है, क्योंकि ऐसा करने पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. इसीलिए चाहे खाना कितना भी टेस्टी हो, आपको अपनी लिमिट नहीं भूलनी है और हमेशा पेट भरते ही रुक जाना है. 

कितना पानी पीना जरूरी?

अब ऐसा नहीं है कि आपके पेट में दिनभर में दो लीटर ही पानी आएगा, ये सिर्फ एक वक्त की बात हो रही है. यानी आप दिनभर में खूब पानी पी सकते हैं. स्वस्थ रहने के लिए दिन में 8 गिलास पानी या फिर दो लीटर तक पानी पीना चाहिए. आप एक बार में पानी पीने की बजाय धीरे-धीरे दिनभर में इसकी कमी को पूरा करें. 

