पीपल का पत्ता त्वचा को कैसे फायदा पहुंचाता है? पीपल के पत्ते में कौन सा विटामिन होता है, जानकर चौंक जाएंगे आप

Pipal Leaf Benefits for Skin: अगर आप भी तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्राई करने के बाद थक चुके हैं. तो अब समय है प्रकृति की ओर लौटने का. हमारे आस पास कई ऐसे पौधे हैं जो स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते. और, उनमें से एक है पीपल (Pipal Ke Patte Ke Fayde). जिसका पत्ता एक बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट होता है. आमतौर पर इसे धार्मिक दृष्टि से खास माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपकी आस्था को मजबूत रखने के साथ साथ आपकी स्किन को भी यूथफुल (Pipal Ke Patte Ka Face Pack Kaise Banayen) बनाकर रखता है. ये स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद है? आइए जानते हैं कैसे पीपल का पत्ता आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो दे सकता है.

स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है पीपल का पत्ता (Benefits Of Pipal Leaf For Skin)

स्किन को बनाता है साफ और ग्लोइंग

पीपल के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो चेहरे की गंदगी और ऑयल को हटाकर स्किन को डीपली क्लीन करते हैं. इससे प्ल खुल जाते हैं और त्वचा को नेचुरल चमक मिलती है. अगर आपकी स्किन डल या थकी थकी दिखती है, तो पीपल का पेस्ट चेहरे पर लगाने से कुछ ही दिनों में फर्क नजर आ सकता है.

मुंहासे और दाग-धब्बे मिटाने में कारगर

पीपल का पत्ता स्किन पर बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने में मदद करता है. जिससे पिंपल्स कम होते हैं. इसके रस या पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे धीरे-धीरे हल्के हो जाते हैं. ये स्किन की गहराई में जाकर पिंपल्स की जड़ को खत्म करता है और नए मुंहासों को आने से रोकता है.

स्किन की उम्र बढ़ने की प्रोसेस पर असर

एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर पीपल का पत्ता फ्री रेडिकल्स से लड़कर स्किन एजिंग को स्लो करता है. ये झुर्रियों, फाइन लाइन्स और पिगमेंटेशन को कम करता है. अगर आप लंबे समय तक यंग और फ्रेश स्किन चाहती हैं, तो सप्ताह में 2 बार पीपल का फेस पैक जरूर लगाएं.

पीपल के पत्ते में कौन सा विटामिन होता है?

आपको बता दें क‍ि पीपल के पत्तों में विटामिन ए, बी और के जैसे विटामिन मौजूद होते हैं. इसके अलावा, इनमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे खनिज और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल जैसे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं. अगर आप इनकी पत्‍त‍ियों का लेप बनाकर चेहरे पर लगाते हैं, तो आपके चेहरे के दाग धब्‍बे तो दूर होंगे ही, साथ ही चेहरे पर ग्‍लो भी नजर आएगा.



कैसे करें इस्तेमाल?

• फेसपैक के रूप में: पीपल के कुछ पत्तों को पीसकर उसमें गुलाब जल या दही मिलाएं और चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं. फिर गुनगुने पानी से धो लें.

• टोनर की तरह: पीपल के पत्तों को पानी में उबालें, ठंडा होने पर उस पानी को कॉटन से चेहरे पर लगाएं.

• स्क्रब के लिए: सूखे पीपल के पत्तों का पाउडर शहद के साथ मिलाकर हल्के हाथों से रगड़ें, इससे डेड स्किन हट जाती है.