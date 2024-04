घर पर बिना मशीन के बनानी है कैपेचीनो कॉफी तो ये है बनाने का तरीका, आ जाएगा बाजार जैसा स्वाद

cappuccino without machine : कॉफी बनाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक.

खास बातें आजकल कॉफी पीना हर किसी को पसंद है.

काम करते वक्त लोग 3 - 4 कॉफी तो पी लेते हैं.

चीनी और दूध को फेंटने के लिए बाॅटल, ग्राइंडर का इस्तेमाल करें.

Cappuccino Coffee : आजकल कॉफी पीना हर किसी को पसंद है. वहीं जो वर्किंग हैं वो दिन में 3-4 कॉफी तो पी ही जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है. बता दें कि कॉफी पीना (cafe style cappuccino) आज के समय में आम हो गया हैं. नींद भगाने के लिए के लिए हो या स्ट्रेस दूर करना कॉफी के लिए सबसे अच्छा इलाज है. ऑफिस में तो लोगों को कॉफी (how to make coffee) मशीन की मदद से फोम वाली कॉफी मिल जाती है, लेकिन घर में वो झाग वाली कॉफी नहीं मिल पाती है. ऐसे में अगर आपको घर में वो झाग कैपेचीनो (how to make foam cappuccino) का स्वाद चाहिए, तो आप परेशान मत होइए . आज हम आपको घर पर ही किचन में रखी चीजों की मदद से फोम वाली कैपेचीनो बनाने के टिप्स बताएंगे .

Photo Credit: NDTV Food

कैसे बनाएं कैपेचीनो कॉफी | How To Make Cappuccino Coffee