Waterproof Makeup कैसे करें? बारिश के मौसम में बड़े काम आएंगी Makeup Artist की ये टिप्स

बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन इस मौसम में मेकअप को लंबे समय तक टिकाकर रखना बड़ी चुनौती बन जाता है. बारिश, पसीना और हवा में मौजूद नमी की वजह से मेकअप जल्दी फैल जाता है या उतरने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मेकअप आर्टिस्ट आस्था ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में MUA ने 5 आसान टिप्स बताई हैं. इन्हें फॉलो कर आप बारिश के लिए वाटरप्रूफ मेकअप कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

बारिश के लिए मेकअप कैसे करें?

मेकअप शुरू करने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करें. इसके बाद चेहरे पर हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं. इससे त्वचा को नमी मिलती है और मेकअप भी अच्छे से लगता है. अगर आपके पास हल्का मॉइस्चराइजर नहीं है, तो आप ऐलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं. यह त्वचा को ठंडक देता है और चिपचिपापन भी नहीं होने देता.

बारिश के मौसम में ज्यादा भारी मेकअप करने से बचना चाहिए. मेकअप आर्टिस्ट का कहना है कि इस मौसम में फाउंडेशन और कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं होती. इसकी जगह टिंटेड सनस्क्रीन लगाएं. इससे चेहरे को हल्का कवरेज भी मिलेगा और धूप से भी बचाव होगा. साथ ही चेहरा नेचुरल और साफ दिखेगा.

क्रीम या लिक्विड ब्लश लगाने की बजाय वॉटर टिंट लगाएं. वॉटर टिंट त्वचा में अच्छी तरह सेट हो जाता है और बारिश या पसीने की वजह से जल्दी नहीं हटता. इससे आपका चेहरा लंबे समय तक फ्रेश दिखाई देता है.

आईब्राउज चेहरे का पूरा लुक बदल देती हैं. बारिश के मौसम में आईब्राउ पेंसिल या पाउडर लगाने की जगह आईब्राउज जेल का इस्तेमाल करें. जेल लगाने से आईब्राउज अपनी जगह पर बनी रहती हैं और उनका शेप भी लंबे समय तक खराब नहीं होता.

अगर आप चाहती हैं कि आपके होंठ पूरे दिन अच्छे दिखें, तो लिपस्टिक लगाने से पहले हल्का लिप टिंट जरूर लगाएं. अगर बारिश या खाने-पीने की वजह से लिपस्टिक हल्की भी हो जाए, तब भी लिप टिंट होंठों पर बना रहता है. इससे होंठ फीके नहीं लगते और आपका लुक अच्छा बना रहता है.

यहां देखें वीडियो-

यह भी पढ़ें- Lipstick का कलर आप पर अच्छा लगेगा या नहीं? इस स्मार्ट ट्रिक से चल जाएगा पता, Fashion Influencer ने बताया कमाल का तरीका

