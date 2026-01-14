वार्मर पहनते हैं फिर भी ठंड लगती है? कहीं गलत तरीके से तो थर्मल नहीं पहन रहे हैं आप, जानें सही तरीका

Winter Clothing Tips: सर्दियों में थर्मल, स्वेटर, जैकेट सब पहनने के बावजूद ठिठुरन पीछा नहीं छोड़ती है. लोग सोचते हैं कि इतना पहनने के बाद भी ठंड क्यों लग रही है. असल में दिक्कत आपके, कपड़ों की नहीं, उन्हें पहनने के तरीके की होती है. ज्यादातर लोगों को लगता है कि मोटे कपड़े पहन लिए तो गर्मी (How to stay warm quickly in winter season) अपने आप आ जाएगी, लेकिन सच ये है कि अगर थर्मल और वार्मर (How to wear thermal wear correctly in winter) सही तरीके से न पहने जाएं, तो ठंड और ज्यादा महसूस होती है. इस आर्टिकल में जानिए थर्मल (Best way to wear warmers in cold weather) कैसे पहनें, ठंड में कपड़े किस लेयर में पहनें और तुरंत गर्म कैसे रहें..

वार्मर पहनने का सही तरीका (How to Wear Warmers Correctly)

वार्मर या थर्मल हमेशा सीधे शरीर के संपर्क में पहने जाते हैं, यानी सबसे अंदर की लेयर वही होनी चाहिए. इसका काम शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकना होता है. अगर आप वार्मर के नीचे बनियान या टी-शर्ट पहन लेते हैं, तो उसका असर काफी हद तक खत्म हो जाता है. ध्यान रखें कि वार्मर ज्यादा टाइट न हो, लेकिन इतना फिट जरूर हो कि शरीर से चिपका रहे. ढीला वार्मर गर्मी को रोक नहीं पाता है.

थर्मल्स को ठीक से कैसे पहनें (How to Wear Thermals Properly)

थर्मल पहनते समय सबसे बड़ी गलती लोग साइज में करते हैं. बहुत टाइट थर्मल पहनने से ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ सकता है, वहीं बहुत ढीला थर्मल ठंड रोक नहीं पाता है. थर्मल पहनने के बाद ऊपर से हल्की टी-शर्ट, शर्ट या स्वेटर पहनना सही रहता है. इससे शरीर की गर्मी अंदर लॉक हो जाती है. अगर आप बाहर ज्यादा समय बिताते हैं, तो अपर और लोअर दोनों थर्मल पहनना ज्यादा फायदेमंद होता है.

Photo Credit: Freepik

ठंड में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? (Winter Clothing Layering Tips)

ठंड में कपड़े पहनने का सबसे सही तरीका लेयरिंग होता है यानी एक के ऊपर एक सही क्रम में कपड़े पहनना चाहिए. सबसे अंदर थर्मल, उसके ऊपर हल्का कपड़ा जैसे टी-शर्ट या शर्ट और सबसे बाहर जैकेट या स्वेटर होना चाहिए. इससे ठंडी हवा सीधे शरीर तक नहीं पहुंचती है. इसके अलावा सिर, कान और पैर ढके रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि शरीर की काफी गर्मी इन्हीं हिस्सों से बाहर निकल जाती है.

तुरंत गर्म कैसे करें (How to Get Warm Quickly)

अगर बहुत ठंड लग रही हो, तो सबसे पहले शरीर को मूवमेंट दें.

हल्की एक्सरसाइज, हाथ-पैर हिलाना या थोड़ी वॉक तुरंत गर्मी पैदा करती है.

गुनगुना पानी पीना, सूप या चाय लेना भी शरीर को अंदर से गर्म करता है.

गीले कपड़े तुरंत बदलना जरूरी है, क्योंकि नमी ठंड को और बढ़ा देती है.

थर्मल वियर कहां पहनें (Where to Wear Thermal Wear)

थर्मल वियर सिर्फ पहाड़ों या बहुत ज्यादा ठंड वाली जगहों के लिए नहीं होते हैं. ऑफिस जाने वाले लोग, सुबह-शाम बाहर निकलने वाले, बाइक चलाने वाले या ठंडी हवा में काम करने वाले लोगों के लिए थर्मल बेहद जरूरी है. खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों को थर्मल जरूर पहनना चाहिए. इसे अपनी टी-शर्ट, टॉप, कुर्ती या पैंट के नीचे पहन सकते हैं. जींस के नीचे थर्मल पजामा पहना जा सकता है. इसे किसी भी वेस्टर्न वियर या ट्रेडिशनल कपड़ों के नीचे बेस लेयर की तरह भी यूज कर सकते हैं.