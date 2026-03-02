Holi 2026: होली पर सफेद कुर्ता छोड़िए, अब इस रंग का पहनने पर भीड़ में दिखेंगे सबसे अलग

Holi Outfit Ideas: होली का नाम आते ही सबसे पहले जो तस्वीर दिमाग में बनती है, वह है सफेद कुर्ता, चेहरे पर गुलाल और चारों तरफ उड़ते रंग. सालों से सफेद कपड़े होली का ड्रेस कोड माने जाते रहे हैं. वजह भी साफ है सफेद पर हर रंग खिलकर दिखता है. लेकिन 2026 की होली में ट्रेंड बदल रहा है. इस बार फैशन सिर्फ रंगों से खेलने का नहीं, बल्कि खुद को रंगों के बीच अलग दिखाने का है. सोशल मीडिया, फैशन ब्लॉगर और डिजाइनर्स का मानना है कि अब सफेद कुर्ते की जगह कुछ नए और बोल्ड रंग ट्रेंड में आ रहे हैं, जो आपको भीड़ से अलग पहचान देंगे. अगर आप भी इस बार होली पार्टी, सोसाइटी फेस्ट या दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन में सबसे अलग दिखना चाहते हैं, तो ये ट्रेंड जरूर जान लीजिए.

सफेद कुर्ते से हटकर इस बार क्या पहनें? | What to Wear This Time Apart From White Kurta?

1. लैवेंडर और पेस्टल पर्पल - सॉफ्ट लेकिन स्टाइलिश

2026 की होली में सबसे ज्यादा चर्चा पेस्टल शेड्स की है. खासकर लैवेंडर रंग तेजी से ट्रेंड कर रहा है. यह रंग न तो बहुत गहरा है और न ही बिल्कुल हल्का. होली के गुलाबी, नीले और हरे रंगों के बीच यह बेहद खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट बनाता है. लड़के कुर्ता-पायजामा या शॉर्ट कुर्ता के साथ इसे पहन सकते हैं, जबकि लड़कियां पेस्टल सूट या को-ऑर्ड सेट चुन सकती हैं.

2. रॉयल ब्लू - कैमरे में आएगा शानदार

अगर आप इंस्टाग्राम और रील्स के शौकीन हैं, तो रॉयल ब्लू आपके लिए परफेक्ट है. रंगों की बारिश के बीच यह रंग बहुत रिच और ब्राइट दिखता है. खास बात यह है कि इस पर गुलाल के शेड्स बहुत अच्छे से उभरते हैं. सफेद की तरह यह जल्दी गंदा नहीं दिखता और फोटो में भी शानदार आता है.

3. सरसों या मस्टर्ड येलो - देसी और ट्रेंडी

होली का त्योहार बसंत से जुड़ा है, और बसंत का रंग है पीला. इस बार डिजाइनर्स मस्टर्ड येलो को नया होली ट्रेंड बता रहे हैं. यह रंग देसी भी लगता है और मॉडर्न भी. खासकर लड़कों के लिए मस्टर्ड कुर्ता और लड़कियों के लिए येलो अनारकली या इंडो-वेस्टर्न ड्रेस शानदार विकल्प हो सकता है.

4. ऑलिव ग्रीन - यूनिक और अलग

अगर आप भीड़ में बिल्कुल अलग दिखना चाहते हैं, तो ऑलिव ग्रीन ट्राय कीजिए. यह रंग कम लोग चुनते हैं, लेकिन होली के चमकीले रंगों के बीच यह बहुत स्टाइलिश लगता है. इसके साथ ब्राउन या बेज एक्सेसरीज़ का कॉम्बिनेशन शानदार लगेगा.

5. कोरल और पीच - सॉफ्ट फेस्टिव वाइब

कोरल और पीच जैसे रंग 2026 में खासकर युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं. ये रंग न ज्यादा तेज हैं, न फीके. होली के माहौल में ये रंग फ्रेश और फेस्टिव लुक देते हैं. खासकर डे टाइम होली पार्टी के लिए ये शेड्स परफेक्ट हैं.

सिर्फ रंग नहीं, फैब्रिक भी बदलिए

सिर्फ रंग बदलना काफी नहीं है, फैब्रिक भी अहम भूमिका निभाता है.

कॉटन और लिनन - आरामदायक और सांस लेने वाला कपड़ा

हल्के खादी कुर्ते - देसी टच के साथ स्टाइल

ढीले-ढाले सिलुएट - ताकि रंग खेलते समय आराम रहे

बहुत भारी या महंगे कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि होली में रंग और पानी से नुकसान हो सकता है.

आजकल होली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि सोशल मीडिया इवेंट भी बन चुकी है. लोग खास तौर पर फोटो और वीडियो के लिए आउटफिट चुनते हैं. सफेद कुर्ता अब कॉमन हो चुका है. नए और यूनिक रंग आपको अलग पहचान देते हैं. यही वजह है कि 2026 में लोग प्रयोग करने से नहीं हिचक रहे.

एक्सेसरीज का भी रखें ध्यान:

स्टाइलिश लेकिन सस्ते सनग्लासेस

बैंडाना या रंगीन दुपट्टा

वॉटरप्रूफ सैंडल

क्यों बदल रहा है ट्रेंड?

फैशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी अलग दिखना चाहती है. जहां पहले सफेद पहनना परंपरा था, वहीं अब लोग अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से रंग चुन रहे हैं. होली खुद रंगों का त्योहार है, तो क्यों न खुद भी एक रंग बन जाएं?

होली 2026 में सफेद कुर्ता पहनना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ नया ट्राय करना चाहते हैं तो पेस्टल पर्पल, रॉयल ब्लू, मस्टर्ड येलो, ऑलिव ग्रीन या कोरल जैसे रंग अपनाएं.