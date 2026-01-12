Lohri 2026 LIVE: कल यानी मंगलवार 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा. वैसे तो लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाब और उत्तरी भारत में मनाई जाती है, लेकिन अब देशभर में लोग इस पर्व को उतने ही उत्साह के साथ मनाने लगे हें. इस दिन लोग शाम के समय अलाव जलाते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं, अग्नि को तिल, गज्जक, गुड़, मूंगफली और मक्के के दानों का भोग लगाते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. बच्चे 'सुंदर-मुंदरिए' जैसे पारंपरिक गीत गाते हैं और बड़े उन्हें आशीर्वाद और मिठाइयां देते हैं. माना जाता है कि लोहड़ी की आग नकारात्मकता और दुखों को दूर करती है और जीवन में नई रोशनी लाती है. ऐसे में लोग खुब उल्लास के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही एक-दूसरे को लोहड़ी की ढेरों बधाइयां भी देते हैं. यहां हम भी आपके लिए कुछ चुनिंदा बधाई संदेश लेकर आए हैं. लोहड़ी 2026 के मौके पर आप अपनों के साथ ये संदेश शेयर कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर, साथ ही जानेंगे लोहड़ी से जुड़ी कुछ अन्य दिलचस्प बातें-



