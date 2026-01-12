विज्ञापन
Lohri 2026 LIVE: कल यानी मंगलवार 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा. वैसे तो लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाब और उत्तरी भारत में मनाई जाती है, लेकिन अब देशभर में लोग इस पर्व को उतने ही उत्साह के साथ मनाने लगे हें. इस दिन लोग शाम के समय अलाव जलाते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं, अग्नि को तिल, गज्जक, गुड़, मूंगफली और मक्के के दानों का भोग लगाते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. बच्चे 'सुंदर-मुंदरिए' जैसे पारंपरिक गीत गाते हैं और बड़े उन्हें आशीर्वाद और मिठाइयां देते हैं. माना जाता है कि लोहड़ी की आग नकारात्मकता और दुखों को दूर करती है और जीवन में नई रोशनी लाती है. ऐसे में लोग खुब उल्लास के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही एक-दूसरे को लोहड़ी की ढेरों बधाइयां भी देते हैं. यहां हम भी आपके लिए कुछ चुनिंदा बधाई संदेश लेकर आए हैं. लोहड़ी 2026 के मौके पर आप अपनों के साथ ये संदेश शेयर कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर, साथ ही जानेंगे लोहड़ी से जुड़ी कुछ अन्य दिलचस्प बातें-  


 

Jan 12, 2026 16:02 (IST)
Happy Lohri 2026: हैप्पी लोहड़ी 2026

Jan 12, 2026 15:23 (IST)
लोहड़ी पर आग जलाने का क्या महत्व होता है?

लोहड़ी पर जलने वाली आग को रबी फसल की कटाई, सर्दी के अंत और सूर्य की नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. लोग अग्नि में तिल-गुड़ डालकर प्रकृति और परमात्मा का धन्यवाद करते हैं.  इसके साथ ही पंजाबी परंपरा में इसे समुदायिक एकता, खुशहाली और रक्षा का प्रतीक भी माना जाता है.

Jan 12, 2026 14:51 (IST)
हैप्पी लोहड़ी 2026

जैसे जैसे लोहड़ी की आग तेज हो,

वैसे-वैसे हमारे दुखों का अंत हो,

लोहड़ी का प्रकाश आपकी जिन्दगी को प्रकाशमय कर दे.

हैप्पी लोहड़ी

Jan 12, 2026 14:28 (IST)
लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं

लोहड़ी के इस शुभ अवसर पर आपके सभी सपने पूरे हों और हर गुजरते दिन के साथ आपका जीवन खुशनुमा हो. 

आपको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं.

Jan 12, 2026 14:11 (IST)
Happy Lohri 2026: लोहड़ी मुबारक

सूर्य को उसका तेज मुबारक, 

दोस्त को उसकी दोस्ती मुबारक, 

हमारी तरफ से आपको लोहड़ी मुबारक. 

हैप्पी-लोहड़ी 2026

Jan 12, 2026 13:28 (IST)
Happy Lohri Wishes Images

Jan 12, 2026 13:15 (IST)
Happy Lohri 2026: लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं

हर दिन सजे नए सपनों से,

जीवन आबाद हो अपनो से,

लोहड़ी लेकर आए सुख-समृद्धि की बाहार,

मुबारक हो आपको ये त्योहार.

लोहड़ी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं 

Lohri, Lohri 2026
