Happy Makar Sankranti & Pongal: मकर संक्रांति पर प्रभु देवा ने किया योग, लेकिन हुआ कुछ ऐसा फनी वीडियो वायरल

देशभर में लोग पोंगल, मकर संक्रांति और लोहड़ी की बधाई दे रहे हैं इसी बीच फेमस एक्टर प्रभुदेवा ने भी खास अंदाज में फैंस को बधाई दी है.

नई दिल्ली:

देशभर में इस वक्त मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल की रौनक देखने को मिल रही है. लोग जमकर पतंगबाजी कर रहे हैं, खाने की स्वादिष्ट चीजें बना रहे हैं और खूब एन्जॉय कर रहे हैं. इस तरह लोग तो एक दूसरे को बधाई दे ही रहे हैं, साथ ही कुछ सेलेब्स ने भी खास अंदाज में अपने फैंस को इन त्योहारों की बधाई दी है. किसी ने अपने फैंस को मकर संक्राति विश किया, तो किसी ने लोहड़ी तो किसी ने हैप्पी पोंगल. सेलेब्स के इन पोस्ट के बीच प्रभुदेवा को पोस्ट सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है जो काफी फनी है. क्या है पोस्ट में फनी हम आपको बताते हैं.

प्रभुदेवा का वीडियो देख आपको भी आ जाएगी हंसी

दरअसल, एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर 15 जनवरी को एक फनी वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में एक्टर एक गार्डन में साउथ के फेमस कॉमेडियन एक्टर वादीवेलु के साथ नजर आ रहे हैं. गार्डन में दोनों योगा कर रहे हैं. वीडियो में आप देखेंगे कि प्रभु अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर से क्रॉस कर के दूसरी तरफ जमीन पर रखते हैं और जमीन पर रखे पैर को एक हाथ से पकड़ लेते हैं.

वहीं जब वादीवेलु उनके इस पोज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं कर पाते उल्टा जमीन पर गिर जाते हैं. बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वादीवेलु ये पोज करने में नाकाम होते हैं. दोनों का ये फनी वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वहीं इस वीडियो के जरिए प्रभु ने लोगों को एक मैसेज भी दिया है कि फिटनेस क्यों जरूरी है.

प्रभुदेवा के अलावा इन सेलेब्स ने दी पोंगल की बधाई

फेमस साउथ इंडियन एक्टर सूर्या कुमार यादव ने भी अपने फैंस को पोंगल विश किया. एक्टर ने भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उनकी फिल्म का पोस्टर नजर आ रहा है. पोस्ट के साथ एक्टर ने लिखा, ‘आप सभी को पोंगल और संक्रांति की बधाई'. इनके अलावा जूनियर एनटीआर ने भी फैंस को पोंगल की बधाई दी. वहीं डायरेक्टर बुची बाबू साना ने भी अपने ऑफीशियल एक्स अकाउंट पर राम चरण के साथ फोटो शेयर करते हुए लोगों को पोंगल की बधाई दी.

