चांदनी चौक से लेकर सदर बाजार तक... दिल्ली में यहां करें दिवाली की शॉपिंग, मिलेगा सस्ता और यूनिक सामान

Diwali Shopping 2025: दिवाली का सीजन आते ही बाजार गुलजार हो जाते हैं और रौनक आ जाती है. अगर आप इस दीपावली पर सस्ती और अच्छी डील्स के साथ शॉपिंग करना चाहते हैं तो राजधानी दिल्ली के कुछ बाजार आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं. दिल्ली का मशहूर चांदनी चौक और सदर बाजार में तो हर साल दिवाली पर लाखों लोग शॉपिंग के लिए आते हैं. यहां आपको लाइटों से लेकर घर की सजावट का सामान और गिफ्ट्स की काफी सारी वैरायटी भी देखने को मिल जाएगी. अगर आप भी इस दिवाली दिल्ली में शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो हम आपको यहां के कुछ पॉपुलर मार्केट बताने जा रहे हैं जहां सस्ता और यूनिक सामान मिल जाएगा.

Diwali 2025 पर बन रहा है लंबा वीकेंड, बस 20,000 रुपये के बजट में घूम आइए ये 6 शानदार जगह

1. सदर बाजार

अगर आपको दिवाली पर थोक (Wholesale) में खरीदारी करनी है तो दिल्ली का सदर बाजार आपके लिए बेस्ट रहेगा. इस मार्केट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्‍स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पूजा का सामान, खिलौने, बर्तन, और सजावट के सस्ते-यूनिक आइटम्स मिल जाएंगे. अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल (bargaining skill) अच्छी है तो आप यहां आप अच्छी डील्स के साथ शॉपिंग को शानदार बना सकते हैं.

दिवाली की शॉपिंग के लिए आपके लिए लाजपत नगर भी आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां क्राफ्टेड बैग्स, चप्पल, जूते और ट्रेडिशनल कपड़ों की अलग-अलग वैरायटी देखने को मिल जाएगी. इसके अलावा इस मार्केट में शानदार और खूबसूरत मोमबत्तियां-दीयें भी मिल जाएंगे.

दिल्ली का मशहूर चांदनी चौक में भी आप चांदनी चौक जा सकते हैं. हालांकि यहां काफी भीड़ का भी आपको सामना करना पड़ सकता है. रंग-बिरंगी लाइट, दीये, रंगोली की सामग्री, घर की सजावट का सामान आपको यहां काफी आसानी से मिल जाएगा. इसके अलावा यहां से शॉपिंग करना आपके लिए काफी किफायती हो सकता है.

अगर आपको दिवाली पर कपड़ों की शॉपिंग भी करनी है तो आप दिल्ली के फेमस सरोजिनी नगर मार्केट में भी जा सकते हैं. यहां आपको फैशनेबल और यूनिक आउटफिट काफी सस्ते दाम में मिल जाएगा. इसके अलावा घर की सजावट का सामान भी सस्ते प्राइस में मिल जाएगा.

अगर आप इस दिवाली घर पर इलेक्ट्रोनिक सामान लाने की सोच रहे हैं तो आप दिल्ली के भागीरथ पैलेस में जरूर जाएं. यहां अनोखी लाइट्स, झूमर, लाइटिंग डेकोर, गार्डन लाइट्स काफी सस्ते प्राइस में मिल जाएंगी.