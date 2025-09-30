विज्ञापन

झड़ रहे हैं बाल? आजमाएं जावेद हबीब का हेयर केयर हैक, कॉफी को बालों पर लगाते ही खूबसूरत हो जाएंगी लटें

Coffee For Dandruff: कॉफी सिर्फ आपकी सुबह को एनर्जी नहीं देती, बल्कि आपके बालों को भी नया जीवन दे सकती है. जावेद हबीब का ये coffee shampoo hack डैंड्रफ और हेयर फॉल वालों के लिए वरदान से कम नहीं है.

Coffee In Shampoo: सुबह की कॉफी अब बालों में भी करेगी कमाल, जानिए कैसे

How To Use Coffee In Shampoo To Reduce Hair Fall: सोचिए, जिस कॉफी से आप सुबह नींद भगाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं, वही कॉफी अगर आपके बालों को भी बचा ले तो? दिलचस्प है ना. मशहूर हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब (Jawed Habib) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक ऐसा हैक शेयर किया है, जो डैंड्रफ और हेयर फॉल से जूझ रहे लोगों के लिए काफी मददगार हो सकता है.

जावेद हबीब का आसान हैक (Jawed Habib Shares Coffee Hack)

जावेद हबीब ने अपने वीडियो में कहा, 'रूसी और झड़ते बालों को कंट्रोल करने के लिए अपने शैम्पू में कॉफ़ी मिलाएं. इसे हफ़्ते में एक बार इस्तेमाल करें.' यानि बस इतना करना है कि अपने रेगुलर शैम्पू में थोड़ा सा कॉफी पाउडर मिलाइए और हफ्ते में एक बार बाल धोते समय लगाइए. न कोई एक्स्ट्रा मेहनत, न लंबी प्रोसेस...बस आसान सा नुस्खा.

कॉफी और बालों का कनेक्शन (Jawed Habib hair hack)

अब सवाल उठता है कि, क्या सच में कॉफी से बालों को फायदा होता है? Healthline की 2019 रिपोर्ट के मुताबिक, हेयर लॉस का बड़ा कारण होता है DHT नामक हार्मोन, जो धीरे-धीरे बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है.
रिसर्च कहती है कि कॉफी में मौजूद caffeine DHT के असर को ब्लॉक कर सकता है. 
2007 की एक स्टडी में पाया गया कि कैफीन बालों की जड़ों को मजबूत करने, ग्रोथ बढ़ाने और बालों के growth phase को लंबा करने में मददगार है.

सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं, फ्रिज़ भी कम (coffee shampoo hack)

कॉफी में flavonoids नामक एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो hair repair में मदद करते हैं. कॉफी रिंस से बाल स्मूद, शाइनी और मैनेज करने में आसान हो सकते हैं, यानी कॉफी सिर्फ डैंड्रफ और हेयर फॉल ही नहीं, बल्कि dry और frizzy hair के लिए भी रामबाण हो सकती है.

सीख क्या है? (coffee for hair growth)

अगर आप भी डैंड्रफ और हेयर फॉल से परेशान हैं, तो जावेद हबीब का ये coffee shampoo hack आपके काम आ सकता है. हफ्ते में एक बार इसे ट्राई कीजिए और फर्क खुद महसूस कीजिए.

(Disclaimer: इस लेख में किए गए दावे इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

