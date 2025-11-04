Guru Nanak Jayanti wishes 2025 LIVE: गुरु नानक जयंती, हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है. गुरु नानक जयंती पहले सिख गुरु, गुरु नानक के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है. वे सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे. सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को इतिहास के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु में से एक माना जाता है. समानता, प्रेम, विनम्रता और निस्वार्थ पर जोर देने वाली गुरु नानक जी की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों-करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं. इस साल गुरु नानक जयंती 5 नवंबर, 2025 को मनाई जा रही है. इस साल गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई जाएगी. ऐसे में आप भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं संदेश दे सकते हैं.

कब हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म

गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल, 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था. वे एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने मानवता के लिए समानता, प्रेम और सेवा का संदेश दिया. इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई जाएगी.

क्यों मनाई जाती है गुरु नानक जयंती

गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी और उनके विचार आज भी लाखों-करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. वह सिख धर्म के संस्थापक और दस सिख गुरुओं में से प्रथम थे, जिन्होंने धर्म के सिद्धांतों की स्थापना की. उन्होंने ईश्वर की एकता का प्रचार किया, इस बात पर जोर दिया कि केवल एक दिव्य इकाई है, जो धार्मिक सीमाओं से परे है. इसलिए गुरु नानक जयंती सिख समुदाय का सबसे पवित्र पर्व है. इसे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है.