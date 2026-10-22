गुलाब जल में फिटकरी मिलाकर चेहरे पर लगाने से क्या होता है? एक्सपर्ट ने बताए कमाल के फायदे

हर कोई चाहता है कि उनका चेहरा हमेशा साफ, निखरा हुआ और ग्लोइंग दिखे. इसके लिए लोग महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं. वहीं, कुछ लोग कई तरह के घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं. मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने भी एक ऐसा ही नुस्खा बताया है. डॉक्टर सलीम जैदी गुलाब जल में फिटकरी मिलाकर चेहरे पर लगाने की सलाह देते हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसके फायदे-

गुलाब जल में फिटकरी मिलाकर चेहरे पर लगाने से क्या होता है?

डॉक्टर जैदी के मुताबिक, फिटकरी में एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं जो त्वचा पर बैक्टीरिया की बढ़त को रोकने में मदद कर सकते हैं. वहीं, गुलाब जल त्वचा को ठंडक पहुंचाने और जलन कम करने में मदद कर सकता है, साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. ऐसे में इस मिश्रण को चेहरे पर लगाने से एक्ने-पिंपल की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है.

कई लोगों के चेहरे पर बड़े पोर्स दिखाई देते हैं. डॉक्टर जैदी के मुताबिक, फिटकरी में एस्ट्रिंजेंट गुण होते हैं, ये त्वचा पर कसाव लाते हैं, जिससे ये पोर्स कुछ कम दिखाई दे सकते हैं. वहीं, गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाने से स्किन ड्राई या रफ नहीं दिखती है.

अगर चेहरे पर बार-बार ऑयल आने लगता है, तो गुलाब जल और फिटकरी का मिश्रण आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. डॉक्टर जैदी बताते हैं, फिटकरी एक्स्ट्रा ऑयल को कम करने में मदद करती है, जिससे स्किन चिपचिपी नहीं दिखती है, साथ ही इसकी वजह से आपको पिंपल भी नहीं होते हैं.

इन सब से अलग आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, गुलाब जल और फिटकरी का मिश्रण स्किन को ठंडक देने और सनबर्न की परेशानी को कम करने में भी मदद कर सकता है.

इसके लिए एक छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर और करीब 100 मिलीलीटर गुलाब जल लें. दोनों चीजों को अच्छी तरह मिला लें. बस इतना करने से आपका मिश्रण तैयार हो जाएगा, आप इसे चेहरे पर लगा सकते हैं. हालांकि, हर किसी की स्किन अलग होती है, इसलिए पहली बार इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें. पहले हाथ या पैर की स्किन पर थोड़ी मात्रा में फिटकरी-गुलाब जल लगाकर देखें. अगर आपको त्वचा पर जलन हो, स्किन रेड पड़ जाए या खुजली होने लगे, तो इस मिश्रण को चेहरे पर लगाने से बचें. इसके साथ ही हमेशा बिना खुशबू वाले अच्छे गुलाब जल का ही इस्तेमाल करें.

यहां देखें वीडियो-

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