Glowing Skin Tips: महंगी क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से नहीं मिला फायदा? डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, निखर जाएगी त्वचा, दिखेगा नेचुरल ग्लो

5 Food Items for Glowing Skin: सर्दियों के मौसम का प्रभाव हमारी स्किन और बालों पर सबसे पहले दिखना शुरू होता है. सर्द हवाओं के कारण स्किन से नमी चली जाती है और ड्रायनेस आ जाती है. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाली महंगी क्रीम और ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, केमिकल युक्त होने के कारण इनसे साइड इफेक्ट होने का खतरा भी बना रहता है. साथ ही इनसे कभी-कभी मन मुताबिक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. क्या आप जानते हैं स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए सही डाइट लेना भी काफी ज्यादा जरूरी होती है. आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें डाइट में शामिल करने से स्किन को पूरा पोषण मिलता है और नेचुरल ग्लो आता है. इसकी जानकारी डॉ.शेजी किरमानी (Shezi Kirmani, MD) ने अपने इंस्टाग्राम पेज से पोस्ट शेयर कर दी है.

1. एवोकाडो (Avocado)

स्किन के लिए एवोकाडो का सेवन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसमें हेल्दी फैट्स, विटामिन E और विटामिन C भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसे खाने से स्किन मॉइस्चराइज रहती है और डैमेज होने से बचती है.

ब्लूबेरी में विटामिन C और एंथोसाइनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये सूजन कम करने और एजिंग प्रोसेस के लक्षणों को रोकने में काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं. त्वचा पर नेचुरल ग्लो पाने के लिए आप अपनी डाइट में ब्लूबेरी को शामिल कर सकते हैं.

सेहत के लिए अखरोट ड्राई फ्रूट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो त्वचा को हाइड्रेटेड, स्मूथ और सॉफ्ट बनाए रखने में मदद करता है.

स्किन के लिए ग्रीन टी बेहद लाभदायक मानी जाती है. इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा हेल्दी बनी रहती है. इसके नियमित सेवन से स्किन की एजिंग प्रक्रिया धीमी हो जाती है और चेहरा ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग दिखता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.