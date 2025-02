Breast Tape benefits: महिलाओं का ब्रा (How To Select Correct Bra) से बहुत ही अनोखा और करीबी रिश्ता है. ब्रेस्ट (Breast Shaping Bra ) को सपोर्ट देने के लिए और प्रेजेंटेबल लुक के लिए लगभग हर महिला ब्रा पहनती है. लेकिन कई बार महिलाएं ब्रा पहनने से दुखी हो जाती हैं. कारण लंबे समय तक ब्रा पहनना झंझट भरा लगता है. दूसरी तरफ कई बार मॉर्डन और वेस्टर्न ड्रेस पहनते वक्त ब्रा दिखती है और सब चौपट हो जाता है. ऐसे में ब्रा को रिप्लेस करने के लिए ब्रेस्ट टेप मार्केट में आ चुके हैं. जी हां, अगर आप ब्रा नहीं पहनना चाह रही हैं तो आप इन ब्रेस्ट टेप का यूज कर सकती हैं. इस टेप को लगाकर आप किसी भी तरह की रिवीलिंग और डैशिंग ड्रेस पहन सकती है. हॉलीवुड के अलावा बॉलीवुड में ढेर सारी एक्ट्रेस इन ब्रेस्ट टेप को यूज (How to use Breast Tapes) कर रही हैं. ब्रेस्ट टेप उन लोगों के लिए शानदार ऑप्शन हैं जो ब्रा छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बिलकुल ब्रा की तरह की ब्रेस्ट को सपोर्ट देते हैं.

क्या है ब्रेस्ट टेप (What is Brest Tapes)

ब्रेस्ट टेप दरअसल ब्रा का ऑप्शन हैं.

ये कपड़े की ऐसी शानदार टेप्स होती हैं जो ब्रेस्ट को सपोर्ट देती हैं और कुछ समय के बाद आप इन्हें हटा भी सकते हैं.

इन टेप्स को ब्रा के साथ कंधे से होते हुए पीठ पर चिपका दिया जाता है.

ये टेप्स स्किन फ्रेंडली होती हैं और आमतौर पर स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं.

ब्रेस्ट टेप को वर्टिकली फिक्स किया जाता है. यानी इनको नीचे से ऊपर की तरफ खींचकर लगाया जाता है ताकि ब्रेस्ट को सपोर्ट मिले और ब्रेस्ट लटका हुआ न दिखे.

इससे ब्रेस्ट को सपोर्ट तो मिलता है, साथ ही साथ उसे अच्छा शेप और फ्रेम भी मिलता है.

अगर आप ब्रा नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इन टेप्स की मदद से अपने ब्रेस्ट को थोड़ा ऊपर रखकर सपोर्ट दे सकते हैं जिससे आपको काफी कंफर्टेबल फील होगा.

ब्रेस्ट टेप के फायदे (Breast Tapes Benefits)

ब्रा ना पहनने वाली महिलाओं के लिए ब्रेस्ट टेप काफी कारगर ऑप्शन है.

ऐसा दावा है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन तो काफी सालों से ब्रा को छोड़ चुकी हैं और वो ब्रेस्ट टेप लगाती हैं.

इसके अलावा बॉलीवुड में आलिया भट्ट से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक, मॉर्डन ड्रेस पर इसी टेप को यूज कर रही हैं.

ब्रेस्ट टेप्स काफी जेंटल होते हैं. ये स्किन को नुकसान भी नहीं पहुंचाते.

अगर आप स्टाइलिश दिखना चाह रही हैं यानी कि मॉर्डन और रिवीलिंग ड्रेस कैरी कर रही हैं जैसे, लो कट, बैकलेस, हॉल्टर नेक टॉप या प्लंजिंग नेकलाइन, तो आपको ब्रेस्ट टेप काफी मददगार साबित होंगे.

इसे लगाने पर इन ड्रेस के आस पास आपकी ब्रा नजर नहीं आएगी और आप असहज महसूस नहीं करेंगी.

कैसे लगाएं ब्रेस्ट टेप (How to Use Breast Tapes)

ब्रेस्ट टेप लगाने की प्रोसेस इस तरह है

बाजार से अच्छे ब्रांड की ब्रेस्ट टेप खरीद लें.

ब्रेस्ट टेप लगाने से पहले आपको पैच टेस्ट जरूर करें.

अगर जलन होती है तो टेप यूज न करें

सबसे पहले ब्रेस्ट और निप्पल के आस पास की स्किन को साफ कर लें. यहां पर कोई तेल, क्रीम या मॉइस्चराइजर नहीं लगा होना चाहिए, वरना टेप आसानी से नहीं लगेगी.

अब टेप में से चार से छह इंच की लंबी एक स्ट्रिप काट लें. ये आपके ब्रेस्ट से लेकर कंधे से होते हुए पीछे की तरफ जाए, इतना हो.

टेप के एक हिस्से को ब्रेस्ट के जरा सा नीचे की तरफ लगाएं और फिर टेप को ऊपर की ओर खींचते हुए कंधे तक ले जाएं.

कंधे के पीछे ले जाकर उसे चिपका दैं. इससे आपके ब्रेस्ट को ऊपर की तरफ सपोर्ट मिलेगा.

ब्रेस्ट टेप कैसे उतारें (How to Remove Boob tapes)

ब्रेस्ट टेप को उतारना आसान है. लेकिन इसे उतारने में जल्दबाजी ना करें

छह घंटों के बाद ब्रेस्ट टेप को उतार लें.

इसे उतारने के लिए टेप रिमूवर यूज कर सकते हैं.

इसे खींचकर न उतारें, इससे स्किन छिल सकती है.

आप टेप पर गुनगुना पानी डालकर भी इसे आसानी से उतार सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.