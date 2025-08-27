कैसे बनाएं ऑफिस वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस? Gen Z के लिए जरूरी 5 बातें

Salary for Gen Z: आज का दौर बेहद तेज़ है और काम करने का तरीका भी बदल चुका है. खासकर Gen Z, जो अपने अलग स्टाइल और सोच के लिए जानी जाती है, अब सिर्फ सैलरी पर ध्यान नहीं देती. हाल ही में हुई KPMG की Intern Pulse Survey 2025 में ये साफ हो गया कि इस पीढ़ी की प्राथमिकताएं पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल अलग हैं.
KPMG स्टडी का बड़ा खुलासा । Gen Z work-life balance
इस स्टडी में 1,117 अमेरिकी इंटर्न्स से डेटा लिया गया और नतीजे चौंकाने वाले रहे. लगभग 47% इंटर्न्स ने कहा कि वे पारंपरिक 9-5 कामकाजी संस्कृति को बदलना चाहते हैं. इनके लिए सबसे अहम है वर्क-लाइफ बैलेंस, जबकि सैलरी उनकी दूसरी प्राथमिकता है.
क्यों अहम है मेंटल हेल्थ? । mental health at work
Deloitte की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 46% Gen Z कर्मचारी तनाव और चिंता महसूस करते हैं. इसलिए वे ऐसी नौकरियां और कंपनियां चुनना चाहते हैं, जो उनके मेंटल हेल्थ और पर्सनल टाइम का सम्मान करें. ये पीढ़ी चाहती है कि काम के साथ-साथ उनका मानसिक संतुलन भी सही बना रहे.
टेक्नोलॉजी और सीखने का नया तरीका । Gen Z Lifestyle
भले ही Gen Z को टेक्नोलॉजी और AI की अच्छी समझ है, लेकिन ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग से संतुष्ट नहीं होते. उन्हें पर्सनल गाइडेंस और रियल-टाइम एक्सपीरियंस ज्यादा पसंद आता है. यानी सीखने और बढ़ने के लिए इन्हें असली बातचीत और वास्तविक माहौल की जरूरत होती है.
फ्लेक्सिबल काम की मांग । Gen Z Career Trends
Gen Z का मानना है कि लचीले काम के विकल्प सिर्फ उनकी खुशी के लिए नहीं, बल्कि काम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी जरूरी हैं. अगर उन्हें एक कंफर्टेबल वर्क ज़ोन और फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिलती है, तो उनका आउटपुट और बेहतर हो सकता है.
कंपनियों के लिए सबक । salary vs balance
इस स्टडी से ये साफ है कि Gen Z पैसे से ज्यादा अपनी शांति, संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य को अहमियत देती है. कंपनियों को अब अपनी वर्क पॉलिसीज बदलनी होंगी, ताकि ये टैलेंटेड पीढ़ी न सिर्फ खुश रहे बल्कि अपने काम में भी बेहतर प्रदर्शन कर सके.
