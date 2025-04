Amazing Home Remedies for Neck Tanning: गर्मियों में धूप, धूल और मिट्टी से न केवल चेहरे पर असर पड़ता है बल्कि गर्दन भी काली और चिपचिपी दिखने लगती है. खासकर टैनिंग के जिद्दी निशान गर्दन पर पड़कर उसे काला कर देते हैं. ऐसे में चेहरे पर मेहनत करने के साथ साथ गर्दन की भी सफाई जरूरी हो जाती है. गर्दन पर टैनिंग के निशानों की वजह से कई बार हाइपरपिग्मेंटेशन हो जाता है और गर्दन पर काली काली लकीरें दिखने लगती हैं. कई बार गर्दन और पीठ को काफी साफ करने के बाद भी इन पर टैनिंग के जिद्दी निशान गायब नहीं होते हैं. ऐसे में गर्दन गंदी और काली दिखती है जो इवन टोन का कारण बन जाती है. आप भी अगर गर्मियों में गर्दन के कालेपन से परेशान हो चुके हैं तो आप कुछ खास घरेलू नुस्खों (How to get rid of Neck Tanning) की मदद से गर्दन को साफ सुथरा बना सकते हैं. इससे (tips to clean Neck Tanning) आपकी गर्दन पर टैनिंग के निशान साफ हो जाएंगे और गर्दन साफ सुथरी और आकर्षक लगेगी.

गर्दन पर कालापन क्यों दिखता है? (Reason of Neck Tanning)

दरअसल जब सूरज की हानिकारक किरणें चेहरे को नुकसान पहुंचाती हैं तो गर्दन पर भी इसका असर दिखता है. बाहर निकलते समय अक्सर लोग चेहरे पर तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं लेकिन गर्दन को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में गर्दन पर टैनिंग आ जाती है और गर्दन काली दिखने लगती है. बाहर निकलते समय लोग चेहरा तो ढक लेते हैं लेकिन गर्दन पर कुछ नहीं बांधते, ऐसे में पसीना आने पर गर्दन पर धूल मिट्टी चिपक जाती है. ऐसे में गर्दन काली और बदसूरत दिखने लगती है. गर्दन को एक्सफोलिएट करने के कारण भी इस पर मैल की जिद्दी परत जम जाती है. इसके अलावा कई बार मोटापे के चलते भी गर्दन का कालापन बढ़ सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि शुगर की बीमारी,पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या स्किन रिलेटेड समस्याओं के चलते भी गर्दन पर कालापन दिखने लगता है.

गर्दन का कालापन साफ करने के घरेलू नुस्खे (Effective home remedies for Neck Tanning)

1. दही और बेसन से बनेगी बात

दही में ढेर सारा लैक्टिक एसिड होता है. ये टैनिंग को साफ करता है. इसके साथ साथ बेसन स्किन को शानदार तरीके से एक्सफोलिएट करता है. इन दोनों को मिलाकर गर्दन पर लगाने से गर्दन का कालापन दूर हो सकता है. नहाने से पहले एक चम्मच बेसन में दो चम्मच दही मिला लें. इसे एक पतले घोल के रूप में तैयार कर लें. अब इस घोल को गर्दन के चारों ओर लगाकर अच्छी तरह मसाज करें. रोज इस मसाज से आपकी गर्दन कुछ ही दिनों में बिल्कुल साफ हो जाएगी.

2. आलू साफ करेगा गर्दन

आलू को एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट कहा जाता है. इसमें विटामिन सी और पोटेशियम पाया जाता है जो स्किन को साफ करके चमकदार बनाता है. आलू को कच्चा काट लें. इसके टुकड़ों को गर्दन पर अच्छी तरह सर्कुलर मोशन में रगड़ें. इस मसाज से गर्दन का कालापन दूर हो जाएगा.

Photo Credit: AI Generated Image

3. एलोवेरा जेल और चावल के आटे का स्क्रब

एलोवेरा जेल में थोड़ा सा चावल का आटा एड करें. इस पेस्ट को नहाने से पहले गर्दन पर लगा लें. कुछ देर के लिए इसे गर्दन पर लगा हुआ छोड़ दें. इसके बाद गर्दन साफ कर लें. चावल का आटा टैनिंग दूर करता है और एलोवेरा जेल स्किन को मॉस्चुराइज करता है.

4. फिटकरी और गुलाब जल से साफ होगी टैनिंग

एक कटोरी में थोड़ा सा फिटकरी पाउडर, थोडा सा बेकिंग सोडा और एक चम्मच गुलाब जल एड कर लें. इसे गर्दन पर दिख रहे काले निशानों पर लगाएं और कुछ देर मसाज करें. इससे गर्दन की टैनिंग साफ हो जाएगी.

5. मलाई और हल्दी

कच्ची हल्दी को मलाई में मिलाकर लगाने से भी गर्दन का कालापन दूर होता है. कच्ची हल्दी को पीसकर थोड़ी सी मलाई मिला लें. इसमें आधा चम्मच शहद भी मिला लें. इस पेस्ट को गर्दन पर लगाकर मसाज करें. इससे गर्दन का कालापन दूर हो जाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.