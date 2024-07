पकड़ा गया नकली तेल, कहीं आप भी तो पूरी और पकौड़े नहीं तल रहे थे इसमें, FSSAI ने बताया कुछ सेकंड में कैसे करें इस मिलावटी ऑयल की पहचान

Cooking Oil For Health: अभी तक हम और आप त्योहारों पर ही खाने पीने की चीजों में मिलावट की बात सुनते आए हैं. लेकिन अब थोड़े से लालच में लोग खाने पीने की हर चीज में मिलावट करने लगे हैं. दूध, घी, पनीर खोए के साथ साथ मसाले और यहां तक कि कुकिंग ऑयल (cooking oil) यानी खाने के तेल में भी मिलावट आने लगी है. हाल ही में राजस्थान में 18 हजार मिलावटी तेल (fake fake oil)पकड़ा गया है. मिलावटी कुकिंग ऑयल सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है. देखने में तो नकली तेल असली तेल की तरह लगता है लेकिन इसमें कई तरह के केमिकल की मिलावट की जाती है जिससे ये पेट में जाने पर जहर की तरह काम करता है. आप इस मिलावटी तेल से अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं तो आपको असली और नकली तेल की पहचान (how to check fake oil)करनी सीख लेनी चाहिए.

किस तरह नुकसान करता है नकली कुकिंग ऑयल How fake cooking oil could be harmful for body



आमतौर पर धांधलेबाज महंगे तेलों में सस्ता और नकली तेल मिलाकर बेचते हैं. इनमें सस्ता पॉम या सोयाबीन तेल मिलाकर महंगे तेल के ब्रांड के रूप में बेचा जाता है. सस्ते तेलों के साथ साथ कुकिंग ऑयल में आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर भी मिलाए जाते हैं. खराब तेलों को फिर से प्रोसेस करके उनकी महक दूर करके पैकेज करके बेचा जाता है. देखा जाए तो ये मिलावटी तेल शरीर के लिए काफी जहरीले साबित होते हैं. नकली और मिलावटी तेल के सेवन से डायबिटीज, दिल की बीमारी के साथ साथ लिवर और किडनी की बीमारी भी हो सकती है. ये तेल आपके दिमाग को भी नुकसान पहुंचाते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को भी वीक कर डालते हैं.

नकली और मिलावटी तेल की इस तरह करें पहचान how to check fake cooking oil



वैसे कुकिंग ऑयल में नकली और असली की पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है. क्योंकि ये लैब टेस्ट के जरिए ही संभव हो सकता है. लेकिन आप तेल के रंग, गंध और स्वाद के जरिए इसके असली और नकली होने की पहचान कर सकते हैं. आप असली तेल की पहचान से उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं. असली सरसों का तेल झांझ मारता है. नकली तेल अजीबोगरीब महक मारते हैं, इससे आप असली और नकली तेल की पहचान कर सकते हैं. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने असली और नकली तेल की पहचान का एक तरीका बताया है. तेल की खराब क्वालिटी का पता लगाने के लिए आपको छोटा सा काम करना होगा. तेल में tri-ortho-cresyl-phosphate जैसा रसायन है या नहीं, इसका पता करने के लिए एक कंटेनर में थोड़ा सा तेल लें. इसमें एक टुकड़ा मक्खन का डाल दें. अगर तेल का रंग बदल कर लाल हो जाता है तो इसका मतलब है कि तेल में मिलावट की गई है. अगर तेल का रंग नेचुरल रहता है तो इसका मतलब है कि तेल शुद्ध और असली है.