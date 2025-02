6 Things To Do On Valentine's Day: प्यार करने वालों के लिए वैलेंटाइन डे का दिन बहुत खास होता है, जो हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है. इस बार वैलेंटाइन डे शुक्रवार, 14 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा. ऐसे में अगर आप वैलेंटाइन डे (Valentine Day Celebration Idea) का दिन अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहते हैं और इसे स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो भीड़भाड़ से दूर आप अपने पार्टनर के साथ ही कुछ एक्टिविटी (Valentine Day Activity) कर सकते हैं, जो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी अपनी लाइफ में एडवेंचर और लव लाने के लिए करते हैं. यकीन मानिए कि इन चीजों को करके आप भी अपने बॉन्ड को और स्ट्रांग (Relationship Tips to Make it Stronger) कर सकते हैं.

लेक व्यू पिकनिक डेट (Lake View Picnic Date)

अपने पार्टनर के साथ पिकनिक पर जाना एक बहुत ही एंटरटेनिंग, एडवेंचर और प्यारा आइडिया है.

आप वैलेंटाइन डे के मौके पर एक लेक व्यू वाली जगह को चुन सकते हैं, जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ पूरा दिन स्पेंड करें.

वहां साथ में खाना बनाएं, गपशप करें, कुछ किताबें पढ़ें और ढेर सारी फोटो क्लिक करवाएं.

बीच डेट पर पार्टनर संग करें एंजॉय (Beach Date Par Partner Kare Enjoy)

विराट कोहली-अनुष्का शर्मा अक्सर बीच पर जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं.

ऐसे में आप भी अगर अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना चाहते हैं और अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो एक बीच डेट आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगी.

सनसेट या सनराइज के टाइम हाथों में हाथ डालकर बीच किनारे चलने से ज्यादा रोमांटिक भला और क्या हो सकता है.

स्पोर्ट्स डेट पर करें फन (Sports Date Par Karen fun)

आजकल स्पोर्ट्स डेट का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खासकर जो कपल फिजिकल एक्टिविटी या फिटनेस फ्रीक होते हैं, वह इस तरह की डेट्स पर बहुत खूब जाते हैं.

आप वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने पार्टनर के साथ कोई सपोर्ट एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं, टर्फ जा सकते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस या जो गेम आपको पसंद हो वह खेल कर टाइम स्पेंड कर सकते हैं.

पार्टनर के साथ माउंटेन रिट्रीट का लें मजा (partner Ke Sath Mountain Retreat ka le Maza)

पहाड़ों के बीच पार्टनर के साथ समय बिताने से बेहतर भला और क्या होगा.

अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ किसी माउंटेन वाली जगह पर जा सकते हैं.

उत्तराखंड या हिमाचल जाकर अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, नदी किनारे वादियों का लुत्फ उठाएं.

ट्रैकिंग डेट पर जाएं (Trekking Date par jaye)

अगर आपको जंगल सफारी करना या ट्रैकिंग करना या एडवेंचर करना पसंद हैं, तो वैलेंटाइन डे के मौके पर आप अपने पार्टनर के साथ किसी ट्रैकिंग डेट पर जा सकते हैं.

यह बहुत ही फन और एडवेंचर से भरपूर होगा और आपको अकेले में एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा.

ध्यान रखें कि ट्रैकिंग डेट पर जाते समय कंफर्टेबल कपड़े पहने और अपने साथ खाने का भी कुछ सामान जरूर लेकर जाएं.

बाइक डेट पर करें एंजॉय (Bike Date par kare Enjoy)

अगर आपके पार्टनर को लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद हैं और आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद हैं, तो आप वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने पार्टनर के साथ बाइक डेट पर जा सकते हैं.

हाईवे पर या किसी शांत जगह पर जाकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें.

अगर आपकी गर्लफ्रेंड को भी बाइक चलानी आती हैं, तो उन्हें भी बाइक चलाने का मौका दें और अपने वैलेंटाइन डे को और स्पेशल बनाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.