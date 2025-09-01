अब बरसात में लंबे समय तक फ्रेश रहेगी हरी मिर्च, स्टोर करने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

How to keep green chillies fresh: बरसात का मौसम आते ही सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं और हरी मिर्च भी महंगी हो जाती है. ऐसे में अक्सर लोग इसे ज्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि हरी मिर्च की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और यह जल्दी ही खराब हो जाती है. अगर आप चाहते हैं कि बरसात के मौसम में भी हरी मिर्च 15 दिन तक ताज़ा बनी रहे, तो कुछ आसान किचन ट्रिक्स आपकी बहुत मदद कर सकती हैं.

डंठल हटाकर करें स्टोर | How to store green chilli

हरी मिर्च को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का पहला स्टेप है उसका डंठल हटा देना. डंठल में नमी होती है और यह नमी मिर्च को जल्दी सड़ा सकती है. डंठल हटाने से मिर्च ज्यादा समय तक ताज़ा बनी रहती है.

धोकर सुखाना न भूलें | long life green chillies hack

मिर्च को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह धो लें और फिर किसी साफ कपड़े या किचन टॉवल से पोंछकर पूरी तरह सुखा लें. अगर थोड़ी भी नमी बची रह गई, तो मिर्च बहुत जल्दी खराब हो जाएगी.

फ्रिज में रखें सही तरीके से | hari mirch ko kaise kare store

हरी मिर्च को एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज के वेजिटेबल ड्रॉअर में स्टोर करें. ठंडी और सूखी जगह में रखने से मिर्च 10-15 दिन तक ताज़ा बनी रहती है.

तेल का सहारा लें | kitchen hacks for chillies

एक अनोखा देसी तरीका है हरी मिर्च को तेल में स्टोर करना. इसके लिए मिर्च (monsoon vegetable storage tips) को धोकर, सुखाकर बीच में हल्का सा चीरा लगा दें और कांच की बोतल में सरसों का तेल डालकर भर दें. तेल मिर्च को खराब होने से बचाता है और उसका स्वाद भी बरकरार रहता है.

टिश्यू पेपर का करें इस्तेमाल | fridge me hari mirch kaise rakhe

अगर आप मिर्च को ज़िपलॉक बैग या कंटेनर में रख रहे हैं, तो उसके नीचे और ऊपर टिश्यू पेपर ज़रूर रखें. यह अतिरिक्त नमी को सोख लेगा और मिर्च लंबे समय तक फ्रेश रहेगी.

