गर्मी में हो गए हैं काले पैर तो पार्लर में ना खर्च करें हजारों रुपये, मुल्तानी मिट्टी और यह खुशबू वाली चीज से घर पर करें पेडिक्योर

Steps of Pedicure : पानी से पैर को क्लीन करिए फिर आप फुट क्रीम लगाएं.

खास बातें सबसे पहले नेल पॉलिस रिमूवर से नेल पेंट को हटाइए.

आप अपने पैरों को एक अच्छा फूट बाथ दीजिए.

पैरों को टब से निकाल लीजिए और तौलिए से पोछिए.

DIY Pedicure : हम बाल और स्किन की जितनी देखभाल करते हैं उतनी है पैंपरिंग पैरों (how to do foot pampering at home) की भी करनी चाहिए. लगातार चलने, तेज धूप और स्किन केयर न करने से हमारे पैर खुरदरे हो जाते हैं जिससे यह शरीर के बाकी हिस्सों से अलग दिखने लगते हैं. जो दिखने में अजबी लगता है, ऐसे में फिर आप पार्लर जाकर महंगा पेडीक्योर कराती हैं. जबकि घर पर 4 स्टेप्स (pedicure steps) में अपने पैर की खूबसूरती को निखार सकती हैं. इसके लिए आपको नेल क्लिपर, कॉटन पैड, नेल पॉलिश रिमूवर, क्यूटिकल क्रीम, नेल फाइलर, लूफा, एक अच्छा फुट स्क्रब और मॉइस्चराइजर चाहिए.

घर पर कैसे करें पेडीक्योर- how to pedicure at home

स्टेप 1 - Pedicure step 1