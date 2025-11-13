सुबह जल्दी उठने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? यहां जानें

Waking Up Early Morning Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में रात को देर तक जगना काफी ज्यादा आम हो गया है. अधिकतर लोग रात में काफी देर होने के बाद सोते हैं और सुबह बहुत लेट उठते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं अगर हम इस आदत में सुधार कर लें तो कई फायदे देखने को मिल सकते हैं. सुबह-सुबह का शांत वातावरण और शुद्ध हवा मानसिक शांति भी महसूस कराती है. साथ ही पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है. इसके अलावा सुबह जल्दी उठने से स्वास्थ्य समस्याओं से भी राहत मिल सकती है. इसी के चलते आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठना किन बीमारियों से छुटकारा पाने में लाभदायक साबित हो सकता है.

अमर फल खाने से क्या फायदा होता है? डाइटिशियन ने बताया सर्दियों में रोज क्यों खाना चाहिए ये फ्रूट

1. तनाव होगा दूर

सुबह जल्दी उठने से मानसिक शांति का अनुभव होता है जो स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है. साथ ही डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी सुबह उठना बहुत लाभदायक माना जाता है. सुबह उठकर योग और मेडिटेशन करने से एकाग्रता भी बढ़ती है.

दिल से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित लोगों को सुबह जल्दी उठने की सलाह अक्सर दी जाती है. सुबह जल्दी उठने से ब्लड प्रेशर भी मेनटेन रहता है और दिल की बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है.

3. डायजेशन

सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है. ऐसा करने से कब्ज, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी पेट की बीमारियों से छुटकारा मिलता है. साथ ही पेट से टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं.

रात को समय पर सोकर सुबह जल्दी उठने से पूरे दिन पॉजिटिविटी महसूस होती है और शरीर में एनर्जी लेवल भी बूस्ट होता है. इसके अलावा सुबह उठकर एक्सरसाइज और योगा करने के लिए भी पर्याप्त समय मिलता है जिससे बॉडी फिट रहती है और एकाग्रता भी बढ़ती है. साथ ही इम्यूनिटी मजबूत कराने के लिए भी सुबह जल्दी उठना बहुत फायदेमंद माना जाता है. वहीं, सुबह जल्दी उठेंगे तो आपको अपनी पूरी दिनचर्या में काम करने के लिए ज्यादा समय भी मिल सकेगा. बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सुबह का समय बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इस समय काफी ज्यादा शांत वातावरण होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.