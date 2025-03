Chandan and Multani Mitti Face pack For Skin: फिट बॉडी और खूबसूरत स्किन की चाहत आज के दौर में सबका शगल बन चुकी है. यूं तो स्किन की खूबसूरती बढ़ाने और इसके पोषण के लिए बाजार में तरह तरह के ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट मौजूद हैं. लेकिन बाजार में मिलने वाले ये प्रोडक्ट केमिकल युक्त होते हैं जिससे स्किन पर कई तरह के साइड इफेक्ट भी दिखते हैं. ऐसे में लोग अक्सर ऐसे नुस्खों की तलाश में रहते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद भी हों और उनका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो. ऐसे में आयुर्वेद में चंदन के पाउडर को स्किन के लिए बहुत फायदेमंद बताया है. पुराने जमाने में त्वचा को सुंदर, नर्म,मुलायम और निखरा बनाने के लिए चंदन लगाया जाता था. नए दौर में भी कई कॉस्मेटिक कंपनियां अपने ब्यूटी प्रोडक्ट में चंदन यूज करती हैं. चंदन त्वचा को ठंडक देने के साथ साथ निखार भी लाता है. चंदन की मदद से कई तरह की स्किन संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा पाया जाता है. आप आसानी से चंदन और मुल्तानी मिट्टी (multani mitti and Chandan for Skin) का पाउडर बना सकते हैं. इस नेचुरल और आयुर्वेदिक फेस पैक (chandan face pack for glowing skin) को चेहरे पर लगाने से आपकी स्किन चमक उठेगी. चलिए जानते हैं कि चंदन (sandalwood powder and Multani Mitti Face Pack ) और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक क्या फायदा करता है. साथ ही जानेंगे कि इस फेस पैक को घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं.

गुणों की खान है चंदन की लकड़ी (Chandan Benefits and its Nutrients)

चंदन बेहद खुशबूदार पेड़ की लकड़ी है, इससे चंदन का चूर्ण का चूर्ण यानी पाउडर बनाया जाता है.

बाजार में चंदन का पेस्ट, पाउडर और लकड़ी मिलते हैं.

पूजा पाठ के दौरान चंदन का टीका दिमाग को शांत करता है.

चंदन का पाउडर स्किन के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है.

चंदन अपने एंटीऑक्सीडेंट्स के चलते त्वचा को कई तरह के फायदे करता है.

चंदन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं.

चंदन में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं.

चंदन की महक स्किन के लिए अच्छी मानी जाती है.

चंदन में नेचुरल ब्लीचिंग गुण होते हैं.

चंदन की तासीर ठंडी होती है और ये त्वचा को जलन और लालिमा से बचाता है.

स्किन के लिए चंदन के फायदे (Chandan Face pack benefits for Skin)

चंदन लगाने से स्किन के दाग धब्बों में कमी आती है.

चंदन लगाने से बेजान स्किन को पोषण मिलता है और त्वचा निखर उठती है.

चंदन स्किन के पोर्स की सफाई करता है.

चंदन मुंहासे और एक्ने कम करने में मदद करता है.

चंदन लगाने से स्किन पर एक्स्ट्रा सीबम और ऑयल कम होता है.

चंदन स्किन की टोन में सुधार करता है.

चंदन लगाने से चेहरे की डेड स्किन हट जाती है और चेहरा जवां बना रहता है.

चंदन सन बर्न और सन टैन से छुटकारा दिलाता है.

चंदन लगाने से स्किन की खुजली. जलन दूर होती है.

चंदन लगाने के झुर्रियां खत्म होती हैं और त्वचा की उम्र बढ़ती है

चंदन लगाने से स्किन का फ्री रेडिकल्स से बचाव होता है.

चंदन लगाने से पोर्स टाइट होते हैं औऱ स्किन में कसावट आती है.

घर पर ऐसे तैयार करें चंदन और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक (How to make Chandan and Multani Mitti Face pack)

बाजार से आपको शुद्ध चंदन लाना होगा. त्वचा के लिए सफेद चंदन अच्छा होता है.

चंदन पाउडर के साथ साथ आपको मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी लाना होगा.

एक कटोरी में करीब एक चम्मच चंदन पाउडर डालें.

अब इसमें दो चम्मच बारीक मुल्तानी मिट्टी का पाउडर एड करें

इसमें थोड़ा सा गुलाब जल एड करें.

अब इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल एड करें.

इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें.

इसका पेस्ट तैयार हो जाए तो चेहरे और गर्दन पर एकसार लगा लें.

आधा घंटा इंतजार करें, जब ये सूख जाए तो चेहरे को सादे पानी की मदद से साफ कर लें.

सप्ताह में दो बार इस फेस पैक को चेहरे पर लगाने से अच्छा रिजल्ट नजर आता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.