Reheating Food Good Or Bad: खाने की कौन सी चीज दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाती है?

Kya Dobara Garam Nahi Karna Chahiye:अक्‍सर ऐसा होता है कि रात की बची सब्‍जी या दाल को अगले दिन तक हम गर्म करके खाते रहते हैं. अगर खाना ऐसा हो जो स्‍वादिष्‍ट बना हो तो उसे फेंकने का मन ही नहीं करता. पर, शायद ही आप इस बात को जानते होंगे कि खानपान की कई ऐसी चीजें हैं जिन्‍हें बार-बार गर्म करके खाना स्‍वास्‍थ्‍य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है.

दोबारा गर्म करके ना खाएं ये चीजें

अंडा: अंडे में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. लेकिन अगर आप इसे दोबारा गर्म करते हैं तो इसमें मौजूद प्रोटीन खत्म हो जाता है. इसे खाने से पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं.

नॉनवेज: नॉनवेज फूड जैसे चिकन, मछली आदि को भी दोबारा गर्म करके खाना सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है जो दोबारा गर्म करने पर हानिकारक हो सकता है.

चावल: बासी चावल को दोबारा गर्म करने से कई नुकसानदायक बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं. जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी की समस्‍या रहती हो, उन्‍हें बासी चावल को गर्म करके बिल्‍कुल नहीं खाना चाहिए.

आलू: अगर आप आलू से बने फूड आइटम को दोबारा गर्म करते हैं, तो इसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं. इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं.

तेल: कोई भी तेल रियूज नहीं करना चाहिए. यानी एक बार पूरी तलने या अन्‍य पकौड़ा आदि बनाने के बाद बचे तेल में सब्‍जी आदि नहीं बनानी चाहिए. इस तेल से बने फूड को खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है.

