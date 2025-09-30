विज्ञापन

नवरात्रि पर अधूरा न रहे शृंगार, अष्टमी-नवमी पर हाथों में रचाएं ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, देखें फोटोज

Navratri 2025 Mehndi Designs: अष्टमी और नवमी पर शृंगार तभी पूरा होता है जब हाथों में मेहंदी सजी हो. ये आसान और खूबसूरत डिजाइन मिनटों में लगाए जा सकते हैं और आपके हाथों को जबरदस्त फेस्टिव लुक देंगे.

कन्या पूजन से पहले लगाएं ये मिनिमल और ट्रेंडी मेंहदी डिज़ाइन, मिनटों में तैयार होगा हाथों का शृंगार

Navratri 2025 Mehndi Design: नवरात्रि का त्योहार आते ही घर-घर में पूजा, व्रत और उत्साह का माहौल देखते ही बनता है. अष्टमी और नवमी के दिन खासतौर पर कन्या पूजन और माता रानी की पूजा होती है. महिलाएं इन दिनों ट्रेडिशनल शृंगार करती हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि बिना मेहंदी के शृंगार सब अधूरा सा लगता है? मेहंदी न केवल सौंदर्य का हिस्सा है, बल्कि इसे शुभता और सौभाग्य से भी जोड़ा जाता है. ऐसे में अगर आप भी नवरात्रि की अष्टमी या नवमी पर मेहंदी लगाने का सोच रही हैं, तो आपके लिए यहां कुछ आसान और आकर्षक डिजाइन आइडियाज हैं.

मेहंदी क्यों है खास? (Ashtami Mehndi Designs)

भारतीय संस्कृति में मेहंदी को सोलह शृंगार में शामिल किया गया है. त्यौहारों के समय इसे लगाना शुभ माना जाता है. नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी पर हाथों में मेहंदी लगाने से न केवल शृंगार पूरा होता है, बल्कि यह पॉजिटिविटी और फेस्टिव वाइब्स भी लाती है.

नवरात्र स्पेशल मेहंदी डिजाइन - 1 (Easy Mehndi Designs)

अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो हथेली के बीच एक बड़ा गोल बिंदु बनाकर उसके चारों ओर छोटे-छोटे पैटर्न बना लें. यह डिजाइन सिंपल होते हुए भी खूबसूरत लगेगा.

नवरात्र स्पेशल मेहंदी डिजाइन - 2 (Simple Mehndi Designs)

हल्का-फुल्का लेकिन एलीगेंट डिजाइन चाहती हैं? तो हाथों पर छोटे फूल बनाकर उन्हें बिंदुओं से जोड़ दें. इससे एक सुंदर लड़ी जैसा पैटर्न बनेगा.

नवरात्र स्पेशल मेहंदी डिजाइन - 3 (Navratri Ashtami Kanya Pujan mehndi)

अगर आपको मिनिमल डिजाइन पसंद हैं, तो हथेली के बीच चौकोर बनाकर उसके चारों ओर फूल-पत्तियों का डिजाइन बनाएं. यह डिजाइन देखने में रंगोली स्टाइल लगेगा.

नवरात्र स्पेशल मेहंदी डिजाइन - 4 (festive mehndi patterns)

फेस्टिव मूड में थोड़ा मॉडर्न टच चाहते हैं तो हथेली के बीच फ्लावर बनाकर डॉट्स से सजाएं. उंगलियों के सिरों पर भी छोटे फ्लोरल पैटर्न बेहद खूबसूरत लगेंगे.

नवरात्र स्पेशल मेहंदी डिजाइन - 5 (simple mehndi designs for Navratri)

कुछ अलग करना चाहती हैं तो हथेली के एक हिस्से में बड़ा फ्लोरल पैटर्न और दूसरे हिस्से में छोटे फूल बनाएं. इससे हाथ बेहद आकर्षक दिखेंगे.

