चेहरे पर काले काले धब्‍बे नजर आ रहे हैं, तो यह झाइयां हैं. दरअलस झाइयां अच्‍छे खासे चेहरे को भी बदसूरत बना देती हैं. दरअसल, पिग्मेंटेशन या कहें झाइयों की दिक्कत त्वचा पर मेलानिन के जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन के कारण होती है. अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्‍यादा पिग्मेंटेशन या झाइयां हो गई हैं, तो चेहरे पर गहरे धब्बे द‍िखने लगते हैं. सच तो ये है क‍ि यह क‍िसी भी चीज से छ‍िपाएं नहीं जा सकते हैं. अब तो हर मह‍िला झाइयों की परेशानी से जूझ रही है. एक्‍सपर्ट कहते हैं क‍ि गालों और माथे पर ये झाइयां ज्यादा द‍िखती हैं. इन झाइयों और दाग-धब्बों (Dark Spots) को हल्का करने के लिए घर की कुछ चीजें कारगर हैं. इनमें आलू भी शामिल है. आलू के ब्लीचिंग गुण स्‍क‍िन से दाग-धब्बे हटाने में कमाल का असर दिखाते हैं. इसमें स्किन के लिए फायदेमंद एंजाइम्स, विटामिन और खनिज शाम‍िल हैं, जो झाइयों को हल्का कर देते हैं. अगर आप भी झाइयों को कम करने के लिए आलू (Potato) का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इस तरह प्रयोग में ला सकती हैं.



आलू कैसे दूर करता है झाइयां, जान‍िए यहां | Potato For Reducing Pigmentation

सच तो ये है क‍ि पिग्मेंटेशन कम करने के लिए आलू इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है कि आलू के रस (Potato Juice) को झाइयों पर लगाया जाए. आप सबसे पहले एक आलू को लेकर घिस लें और फिर निचोड़कर उसके रस को अलग कटोरी में निकाल लें. फ‍िर इस रस को रूई की मदद से झाइयों पर लगाएं. इस रस को 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगाएं रखें. फ‍िर चेहरा धो लें. हफ्ते में 2 से 3 बार आलू के रस को त्वचा पर इस तरह से लगाइए. .

आलू के रस के साथ नींबू का रस म‍िलाकर लगाएं



अगर झाइयां बहुत ज्‍यादा हैं, तो झाइयों पर आलू को इस तरह भी लगा सकते हैं. बराबर मात्रा में आलू के रस में नींबू का रस (Lemon Juice) को अच्‍छी तरह से मिला लें. इस तैयार मिश्रण को झाइयों पर 15 मिनट तक चेहरे पर लगाइए रखें और धोकर साफ कर लें. हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करने पर झाइयां कम होने लगेंगी.





आलू और शहद करेगा दवाई की तरह असर



आलू के साथ शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से सिर्फ झाइयां ही कम नहीं होंगी, बल्कि चेहरे को निखार भी मिलेगा. शहद के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन की इरिटेशन को कम करने में सहायक हैं. शहद (Honey) स्किन की नमी भी कम कर देता है. एक आलू को घिसकर उसका रस न‍िकाल लें और एक चम्मच शहद मिला दें. तैयार पेस्ट को चेहरे पर 20 से 25 मिनट लगाकर रखें. उसके बाद चेहरा लें. हफ्ते में एक बार यह फेस मास्क लगाने से चेहरे पर सारी झाइयां कम होने लगेंगी.

आलू के टुकड़े चेहरे पर लगाइए



अगर आप आलू का रस नहीं न‍िकालना चाहते हैं, तो चेहरे पर आलू के स्लाइसेस भी लगाकर झाइयां दूर कर सकती हैं. इसके लिए आलू को गोल-गोल पतले स्लाइसेस में काट लीज‍िए. अब इन टुकड़ों को झाइयों पर लगाकर रखें. 10-15 मिनट इस तरह आलू चेहरे पर लगाने से स्किन आलू का रस सोखने लगेगी. इसके बाद आलू को चेहरे पर हल्का मलने के बाद चेहरे को पानी से धोकर साफ कर लीज‍िए.



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