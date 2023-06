फ्रिज में हो गए हैं कॉकरोच तो एक्सपर्ट ने बताया Fridge में रख दें बस ये एक चीज, देखते ही देखते भाग जाएंगे सारे cockroach

Remove Cockroaches From The Refrigerator : फ्रिज में हो गए हैं कॉकरोच तो बस यह तरीका आजमाकर देखें.

Cockroach Removing Tips: जब घर में गंदगी होती होती है और ठीक तरीके से कोनों की साफ सफाई (Kitchen Cleaning) नहीं हो पाती है, तो घर में कॉकरोच जगह बना लेते हैं. फ्रिज की रबड़ के नीचे, (Refrigerator) किचन में स्लैब पर या नालियों के आसपास कॉकरोचों (Cockroach) का झुंड लगा जाता है. ये बीमारी का घर तो होते ही हैं साथ ही इन्हें देखकर ही घिन आने लगती है. ऐसे में क्या कोई तरीका है जिससे हम घर से कॉकरोचों को बाहर भगा सके (How To Get Rid Of Cockroach) और इसके लिए हमें बाजार के महंगे और बदबूदार स्प्रे का इस्तेमाल ना करना पड़े? तो चलिए हम आपको बताते हैं, एक ऐसी होम रेमेडी, जिससे आप एक छोटी सी लौंग (Cloves) से घर के सभी कॉकरोच भगा सकते हैं. Expert से जानिए कॉकरोच के आतंक से छुटकारा पाने का आसान तरीका.

फ्रिज में रखें ये एक चीज भाग जाएंगे कॉकरोच-एक्सपर्ट (Keep this one thing in the fridge, cockroaches will run away - Expert)