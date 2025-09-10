Natural Tips To Store Wheat Flour: अक्सर घरों में देखा जाता है कि गेहूं का आटा कुछ ही दिनों में खराब होने लगता है. उसमें छोटे-छोटे कीड़े या घुन (Aate Ko Ghun Se Kaise Bachayen) लग जाते हैं. खासकर बरसात के मौसम में, जब हवा में नमी बढ़ जाती है. तब ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे हालात में अक्सर ऐसा लगता है कि अब आटा फेंकने की नौबत आ गई है या फिर कोई महंगा केमिकल ट्रीटमेंट करवाकर आटे को बचाना होगा. लेकिन असल में ऐसा नहीं है. आप बहुत ही आसान और घरेलू तरीकों से आटे को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं. यूट्यूबर कर्मबीर ने अपने चैनल पर एक ऐसा तरीका बताया है. जिससे आटे में लगने वाले कीड़े और घुन (Aata Store Karne Ka Sahi Tarika) से आसानी से बचा जा सकता है. इस उपाय की खास बात ये है कि इसमें आपको कोई बाहर से चीज खरीदने की जरूरत नहीं है. सारी चीजें आपके किचन में ही मौजूद होती हैं.

आटे को घुन लगने से बचाने के उपाय (Tips To Save Wheat Flour From Ghun)



तेज पत्ता है कारगर

कर्मबीर के अनुसार, आटे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए तेज पत्ता बहुत ही उपयोगी है. वैसे तो हम तेज पत्ते का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं. लेकिन इसकी तेज खुशबू घुन और कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. यही वजह है कि अगर आप आटे में तेज पत्ता डाल देंगे तो कीड़े पास भी नहीं आएंगे.

क्यों असरदार है तेज पत्ता?

तेज पत्ते में नेचुरल तेल पाए जाते हैं जिनकी खुशबू कीड़ों के लिए असहनीय होती है. यही वजह है कि ये पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका माना जाता है. न तो इसमें किसी तरह का केमिकल होता है और न ही कोई खर्चा. क्योंकि तेज पत्ता तो हर घर की रसोई में आसानी से मिल ही जाता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले उस कंटेनर को अच्छे से धोकर सुखा लें जिसमें आप आटा रखने वाले हैं. ध्यान रहे कि कंटेनर में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए. अब उसमें थोड़ा आटा डालें और फिर एक-दो तेज पत्ते रख दें. चाहें तो ऊपर की परत में भी तेज पत्ता रख सकते हैं. इसके बाद कंटेनर को अच्छे से बंद कर दें. इतना करने के बाद आपका आटा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा.

ये टिप्स भी आजमाएं?

• आटे को नमी से बचाने के लिए समय-समय पर धूप में रखना चाहिए.

• अगर आटे की मात्रा कम है तो उसे एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में भी रखा जा सकता है.

• पुराने और नए आटे को कभी मिलाएं नहीं. पहले पुराने आटे का इस्तेमाल करें. फिर नया आटा स्टोर करें.

और भी आसान ट्रिक्स

तेज पत्ता ही नहीं, बल्कि और भी चीजें हैं जिनसे आप आटे को खराब होने से बचा सकते हैं.

• तेज पत्ते की जगह आप सूखी नीम की पत्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

• नमक में नमी सोखने की क्षमता होती है. इसलिए ये भी घुन को आटे से दूर रख सकता है.

• आटे के डिब्बे में कुछ साबुत लौंग डालने से भी कीड़े नहीं लगते.