अमरूद खाने के शौकीन हैं तो एक्सपर्ट से जान लीजिए कहीं यह आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा रहा

Health Benefits of Guava Fruit and Leaves: अमरूद में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसका सेवन हर व्यक्ति को करना चाहिए. अमरूद एक मौसमी फल है, इसमें प्रोटीन, कार्ब्स, शुगर, मैग्नीशियम, विटामिन-सी मिलता है एक्सपर्ट कहते हैं कि अमरूद का सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल किया जा सकता है (Health Benefits of Guava Fruit) और यह हार्ट को भी हेल्दी रखता है. इसके अलावा अगर आप अमरूद खाते हैं तो इससे आपकी (Guava leaves Benefits) इम्यूनिटी भी मजबूत होगी. यह एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन सोर्स है. हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अमरूद खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, (Does Guava increase uric acid) तो क्या सच में ऐसा होता है या यह महज एक भ्रम है.

क्या अमरूद खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है | Does eating guava increase uric acid



एक्सपर्ट कहते हैं कि अमरूद खाने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, बल्कि इसके उलट इसमें पोलिफेनल पाया जाता है इसके अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवेनॉएड का सोर्स है. यह यूरिक एसिड को कम करता है. अमरूद खाने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम किया जा सकता है. सिर्फ अमरूद ही नहीं बल्कि इसके पत्ते से बना एक्सट्रैक्ट भी हमारी हेल्थ खासकर लीवर के लिए बहुत लाभकारी है.

Photo Credit: iStock



अमरूद खाने के क्या हैं फायदे | What are the benefits of eating guava



वेट मैनेजमेंट ठीक रहता है : अगर आप अमरूद का सेवन करते हैं, तो इसकी वजह से लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती है. अमरूद एक लो कैलोरी वाला फल है, इससे बॉडी को वेट मेंटेन करने में मदद मिल सकती है.



पाचन क्षमता में होता है सुधार : अमरूद में फाइबर पाया जाता है. फाइबर के सेवन से पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं. अगर आप अक्सर पेट से जुड़ी समस्या से परेशान रहते हैं तो आपको अमरूद का सेवन निश्चित ही करना चाहिए. इससे आपकी सेहत में न सिर्फ सुधार होगा, बल्कि आपकी पाचन क्रिया भी ठीक करेगी.



त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद : अमरूद में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं. इसमें विटामिन ए होता है, जो आंखों के लिए फायदेमंद होता है. इसके अलावा अमरूद में पाया जाने वाला कैल्शियम हड्डियों के लिए लाभकारी होता है.

