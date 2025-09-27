करछी, तवा और परात... घर में इस्तेमाल होने वाली इन चीजों के अंग्रेजी नाम नहीं जानते होंगे आप

किचन में कई तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं, जिनसे अलग-अलग काम भी होते हैं. अक्सर हम इन चीजों का इस्तेमाल तो करते हैं और इनका नाम भी जानते हैं, लेकिन कम ही लोगों को पता होता है कि किचन में इस्तेमाल होने वाली इन छोटी चीजों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है. आज हम आपको किचन में रखी ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि इन्हें अंग्रेजी में आखिर कहते क्या हैं.

करछी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?

किचन में जाने के बाद जब भी आप कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले कढ़ाई के साथ करछी निकाली जाती है. क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटी सी दिखने वाली करछी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे Frying Spoon कहा जाता है. अब अगर आपके बच्चे कभी ये सवाल पूछ लें तो उन्हें तुरंत करछी का इंग्लिश मतलब बता दीजिए.

तवे का क्या होता है मतलब

रोटी बनाने के लिए जो तवा आप रोजाना चूल्हे पर चढ़ाते हैं, उसका अंग्रेजी में मतलब शायद ही आपको पता होगा. तवे को अंग्रेजी में वोक (Wok) कहा जाता है. अब अगली बार आप ये कह सकते हैं कि मैंने Wok चढ़ा दिया है.

परात को इंग्लिश में क्या कहा जाता है?

तवे और करछी की तरह परात भी किचन का जरूरी बर्तन है, आमतौर पर परात का इस्तेमाल आटा गूंथने के लिए होता है. अब परात को तो आप अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी नाम आपको नहीं पता होगा. परात को अंग्रेजी में

हाई हिप्ड प्लैटर (High Hipped Platter) कहा जाता है.

चकला बेलन का भी जान लीजिए नाम

अब परात की बात हो गई है तो भला चकला-बेलन कैसे छूट सकता है. ये वो चीजें हैं, जिनके बिना रोटी बनाना लगभग नामुमकिन है. चकला-बेलन को अंग्रेजी में रोलिंग पिन एंड बोर्ड (Rolling pin and board) कहा जाता है.

इन चीजों के भी जान लीजिए अंग्रेजी नाम

किचन में इस्तेमाल होने वाले चिमटे को इंग्लिश में टॉन्ग (Tongs) कहा जाता है. वहीं लोटे को स्मॉल मेटल पॉट (Small metal pot) कहते हैं. मलाई मथने वाली लकड़ी की मथनी को अंग्रेजी में मडलर कहा जाता है.