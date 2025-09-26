बिजली से करंट लग जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जरूर जान लीजिए ये बात

फोन का चार्जर हो या फिर कपड़े स्त्री करने वाली प्रेस, घर पर तमाम चीजें ऐसी होती हैं, जो बिजली से चलती हैं. कई बार जब कोई चीज खराब हो जाती है या फिर किसी बोर्ड में फॉल्ट आ जाता है तो लोग खुद ही इसे ठीक करने में लग जाते है, जिससे कई बार बिजली का झटका भी लग जाता है. वहीं कुछ मामलों में गलती से लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं. जब भी किसी को बिजली से करंट लगता है तो लोगों को समझ नहीं आता है कि वो क्या करें. आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके आसपास किसी को करंट लगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए.

हो सकती है मौत

हम सभी को कभी न कभी बिजली का करंट महसूस होता है, कई बार ये झटका काफी मामूली होता है, जिसे हमारा शरीर झेल लेता है और हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. आमतौर पर 50 वोल्ट या उससे ज्यादा बिजली के झटके से इंसान गंभीर रूप से घायल हो जाता है और इससे उसकी मौत भी हो सकती है. हालांकि कुछ चीजें अगर तुरंत की जाएं तो जान बचाई जा सकती है.

डॉक्टर ने बताया क्या करना जरूरी

मेदांता के डॉक्टर विवेकांशु वर्मा ने एक यूट्यूब वीडियो में बताया है कि बिजली का झटका लगने पर क्या करना चाहिए और इस दौरान क्या सावधानी बरतनी जरूरी है. डॉक्टर वर्मा ने कहा कि अगर किसी को बिजली का झटका लग रहा है तो सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर दें, अगर ऐसा नहीं किया तो आप भी बिजली की चपेट में आ सकते हैं.

अगर बिजली का झटका लगने से स्पार्क हुआ है या आग लगी है तो इस पर पानी डालने की गलती न करें

बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कोई मोटी बेडशीट या फिर कंबल लेकर आएं और उसके ऊपर डाल दें

करंट लगने से गिरे व्यक्ति को जगाने की कोशिश करें, अगर वो होश में है तो उसे एक करवट लिटाकर रखें.

बिजली का तेज झटका लगने से मिर्गी का दौरा पड़ सकता है या उल्टी आ सकती है, ऐसे में उसकी सांस रुक सकती है.

अगर व्यक्ति की सांस नहीं चल रही है तो उसे मुंह से ऑक्सीजन या सीपीआर दे सकते हैं.

हॉस्पिटल पहुंचाना है जरूरी

प्राथमिक उपचार के बाद कोशिश करें कि जल्द से जल्द बिजली का झटका खाने वाले शख्स को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, क्योंकि करंट लगने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ सकती है और मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं. होश में आने के बाद भी उसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है.

