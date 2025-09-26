पानी में नमक डालकर क्यों नहाते हैं लोग? जानें किन चीजों में मिलता है फायदा

खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए लोग अलग-अलग चीजें करते हैं, कुछ लोग इसके लिए मेडिटेशन का सहारा लेते हैं तो कुछ लोगों के पास इसके अपने तरीके हैं. नहाने से भी स्ट्रेस में राहत मिलती है और मांसपेशियां शांत होती हैं. कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नहाने के पानी में एक चम्मच नमक डालते हैं. इसके पीछे उनके अपने तर्क होते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि पानी में नमक डालकर नहाने से क्या होता है और इससे किस तरह के फायदे मिलते हैं.

थकान दूर करने का तरीका

ज्यादातर लोग गुनगुने पानी में नमक डालकर इसलिए नहाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी थकान दूर करनी होती है. नमक का पानी थकान दूर करने में मदद करता है और इससे मसल्स रिलैक्स होती हैं. यही वजह है कि पैरों में दर्द होने या फिर क्रैंप होने पर इन्हें नमक के पानी में डालकर रखा जाता है.

जकड़न की समस्या

नमक में मैग्नीशियम और सल्फेट होता है, जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और आराम मिलता है. अगर शरीर में जकड़न महसूस हो रही है या जोड़ों में दर्द है तो नमक के पानी से आपको मदद मिल सकती है. इसके लिए गुनगुने पानी में एक चम्मच नमक डालकर आप नहा सकते हैं.

एलर्जी और एक्ने में भी मदद

नमक के पानी से नहाने से स्किन से जुड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं. जिन लोगों को पीठ में दाने होते हैं या फिर किसी तरह की एलर्जी होती है, वो पानी में नमक डालकर नहा सकते हैं. इससे एलर्जी वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं और राहत मिलती है.

नमक के पानी से मौसमी बीमारियां भी दूर रहती हैं और ये मेंटल स्ट्रेस दूर करने का आसान तरीका है. हालांकि अगर आपको नमक से किसी भी तरह की एलर्जी है या फिर परेशानी है तो आप ऐसा बिल्कुल न करें. इसके अलावा सिर्फ एक चम्मच नमक ही पानी में डालें, ज्यादा नमक डालने से फायदे की बजाय नुकसान हो सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.