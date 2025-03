वजन कम करने के साथ-साथ स्किन को भी जवां बना देगा ये ड्राई फ्रूट्

Health benefits of prunes : जब भी ड्राई फ्रूट्स (Dry Fruit prunes benefits) का जिक्र उठता है तो सबसे पहले काजू बादाम का ही नाम लिया जाता है. माना जाता है कि काजू बादाम सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ-साथ स्वाद में भी भरपूर होते हैं. लेकिन देखा जाए तो कई सूखे मेवे ऐसे भी हैं, जो सेहत को फायदा पहुंचाने में काजू और बादाम से भी ज्यादा कारगर माने जाते हैं. ऐसा ही एक ड्राई फ्रूट है प्रून्स (prunes benefits for health). इसका नाम कम ही लोगों ने सुना होगा. प्रून्स दरअसल आलू बुखारे को सुखाकर बनाया जाता है. कई जगह इसे सूखा आलू बुखारा भी कहा जाता है. यह वजन कम करने में मदद करता है और इसके सेवन से स्किन (prunes is good for weight loss and anti Aging) भी जवां बनी रहती है.

प्रून्स में मौजूद हैं ढेर सारे पोषक तत्व - prunes is Full of Nutrients

कैलोरी के हिसाब से प्रून्स काफी फायदेमंद है क्योंकि एक प्रून्स में महज 20 कैलोरी होती है. इसमें ढेर सारा डायटरी फाइबर पाया जाता है. इसके अलावा प्रून्स में बहुत सारा विटामिन के और विटामिन सी भी पाया जाता है. इस ड्राई फ्रूट में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और बोरान जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं.

प्रून्स में आयरन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और नियासिन भी पाए जाते हैं, जो सेहत को ढेर सारे फायदे पहुंचाते हैं. प्रून्स में विटामिन बी भी मौजूद होता है, जिससे शरीर में खून की कमी पूरी की जा सकती है. प्रून्स में ढेर सारे एंटीऑक्सिडेंट भी पाए जाते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाकर कई बीमारियों को दूर रखते हैं. प्रून्स में पॉलीफेनोल्स पाया जाता है, जो शरीर को सूजन से बचाता है.

प्रून्स के सेहत संबंधी फायदे- Health benefits of prunes

प्रून्स में पाया जाने वाला ढेर सारा डाइटरी फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम कोको बूस्ट करता है. इससे कब्ज की परेशानी दूर होती है और आंतों की अच्छी तरह सफाई भी हो जाती है. प्रून्स रोज खाने से वजन भी कंट्रोल में रहता है.

प्रून्स में पाए जाने वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरोन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में मददगार साबित होते हैं. इसके सेवन से हड्डियों को ताकत मिलती है और जोड़ों को लचीलापन भी मिलता है.

दिल के लिए अच्छा

प्रून्स में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जिससे दिल की सेहत बनी रहती है.

प्रून्स में नेचुरल शुगर होती है. इसके अलावा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है. इसी वजह से इसके सेवन से डायबिटीज रोगियों को काफी फायदा होता है.

प्रून्स के सेवन से मेनोपॉज के दौरान और उसके बाद होने वाले ऑक्सिडेटिव तनाव, हार्ट रिस्क और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

प्रून्स में ढेर सारा विटामिन सी भी पाया जाता है, जो शरीर में जाकर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है. इससे शरीर बाहरी बीमारियों औऱ बैक्टीरिया आदि से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है.

प्रून्स में आयरन और विटामिन बी पाया जाता है और इसके सेवन से शरीर में खून की कमी दूर होती है.

प्रून्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स से बचाव करते हैं और इससे त्वचा ऑक्सिडेटिव तनाव से भी बची रहती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.