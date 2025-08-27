विज्ञापन

क्या आप खाना खाने के तुरंत बाद भी पी लेते हैं पानी? जानें सही टाइमिंग

Water After Food: खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन बिगड़ सकता है और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना सबसे सही है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या आप खाना खाने के तुरंत बाद भी पी लेते हैं पानी? जानें सही टाइमिंग
खाने के 1 घंटे बाद पानी पीने से मिलते हैं 5 बड़े फायदे, एक्सपर्ट्स ने बताई सच्चाई

Water After Food Disadvantages: हमारी सेहत के लिए खाना और पानी दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन इन दोनों को सही समय पर लेना बेहद अहम है. अक्सर लोग भोजन करते समय या तुरंत बाद पानी पी लेते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह आदत पाचन तंत्र को कमजोर करने के साथ-साथ कई बीमारियों को जन्म दे सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

खाने के तुरंत बाद पानी पीने के नुकसान । Water After Food  Disadvantages

डॉक्टरों का कहना है कि भोजन के तुरंत बाद पानी पीना शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकता है.

  • इससे पेट में गैस और एसिडिटी हो सकती है.
  • ब्लोटिंग और भारीपन की समस्या बढ़ जाती है.
  • पाचन सही से नहीं हो पाता, जिससे मोटापा बढ़ सकता है.
  • कुछ मामलों में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है.
Latest and Breaking News on NDTV

कब पीना चाहिए पानी? । Water after eating Hindi

  • हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, भोजन को पचने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है. इस दौरान पानी पीना पाचन को प्रभावित कर सकता है.
  • खाना खाने के 45 से 60 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए.
  • अगर पानी पहले पीना है तो भोजन से आधे घंटे पहले लेना बेहतर है.
  • इस तरह शरीर भोजन के पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित कर पाता है.
Latest and Breaking News on NDTV

सही समय पर पानी पीने के फायदे । Water After Food Side effects

  • खाना खाने के करीब एक घंटे बाद पानी पीना शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाता है:-
  • वजन कंट्रोल रहता है और मोटापा नहीं बढ़ता.
  • पाचन मजबूत होता है और पेट हल्का महसूस होता है.
  • गैस और एसिडिटी की समस्या नहीं होती.
  • भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है.
  • नींद की गुणवत्ता सुधरती है और शरीर ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है.

खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. अगर आप सही समय पर पानी पीते हैं तो इससे न सिर्फ पाचन बेहतर होता है बल्कि मोटापा, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी परेशानियां भी दूर रहती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Drinking, Health, Water, Water After Food, Water Intake
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com