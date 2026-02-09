विज्ञापन

Gharelu Nuskhe: सूखी खांसी से तुरंत छुटकारा कैसे पाएं? डॉक्टर से जानें इसे कैसे करें जड़ से खत्म!

What Is The Fastest Way To Cure A Dry Cough: आज हम आपको डॉक्टर सलीम जैदी शेयर किए गए कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताने वाले हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
Gharelu Nuskhe: सूखी खांसी से तुरंत छुटकारा कैसे पाएं? डॉक्टर से जानें इसे कैसे करें जड़ से खत्म!
सूखी खांसी का देसी उपाय क्या है?

What Is The Fastest Way To Cure A Dry Cough: सर्दियों के मौसम में शरीर कई तरह की दिक्कतों का सामना करता है, जैसे सर्दी, गले में खराश और सुखी खांसी. कई बार तो यह समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि सोने में, किसी से बात करने में या खाने परेशान करने लगती हैं. इसलिए आब सवाल यह है कि इसका इलाज कैसे किया जाए? आज हम आपको डॉक्टर सलीम जैदी शेयर किए गए कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताने वाले हैं. 

सूखी खांसी में तुरंत आराम के लिए क्या करें?

डॉक्टर जैदी के अनुसार आप अपने घर पर मौजूद कॉमन से इंग्रेडिएंट्स से इस नुस्खे को तैयार कर सकते हैं. अगर आप इसे नियमित रूप से लेते हैं, तो चाहे कितनी ही पुरानी खांसी, एलर्जी, या फिर जुकाम हो, इन सभी कंडीशन में इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा. बात दें इसे घर पर बनाने के आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं होंगे, फ्री में आप अपने घर में मौजूद चीजों से ही इसे बना सकेंगे.

सामग्री

  • तेस पत्ता
  • अदरक
  • तुलसी के पत्ते 
  • दालचीनी
  • लौंग 
  • नींबू 
  • पानी

इस नुस्खे को कैसे बनाना है?

घर पर इस नुस्खे को बनाने के लिए 6 तेज पाटो को लेकर बीच से काटकर रख लें. अब एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेकर उसे बारीक काट लें, फिर 4 से 5 पत्ते लें तुलसी के, 4 लौंग के टुकड़े और 2 दालचीनी के टुकड़े ले लें. अब एक पेन लें उसमें पानी डालकर उबाल लें फिर उसमें तेज पत्ते और अदरक डालकर पकने के लिए छोड़ दें. उबाल आने के बाद इसमें तुले के पाते, लौंग और दालचीनी डालकर अच्छी तरह पका लें और जब पानी आधा रह जाए. इसे छानकर 4 से 5 टेस्पून एक कप में निकाल लें फिर ऊपर से थोड़ा स गुनगुना पानी डालकर थोड़ा शहद और नींबू मिला लें और पिएं. 

इसे भी पढ़ें: गजब MP के जबलपुर में है एक अनोखा झरना, जहां पानी से निकलता है 'धुआँ' ये नहीं देखा तो क्या देखा...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sukhi Khansi Ka Ilaj Gharelu In Hindi, Sukhi Khansi Ka Ilaj Bachon Ke Liye, Sukhi Khansi Ka Ilaj Tablet, Sukhi Khansi Ka Karan, Sukhi Khansi Ka Ilaj Gharelu Upay
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com