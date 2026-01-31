विज्ञापन

Donald Trump को पसंद आए Nicki Minaj के स्टाइल नाखून, लेकिन क्यों एक्सपर्ट्स मानते हैं इन्हें रिस्की, जानिए

Nicki Minaj Nails Risks: जो चीज दिखने में आकर्षक लगती है, क्या वह सेहत के लिए भी उतनी ही अच्छी होती है? एक्सपर्ट्स का जवाब है नहीं. लंबे आर्टिफिशियल नाखून आपकी प्राकृतिक नेल हेल्थ के लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं.

ट्रंप ने मजाक में कहा कि वह भी निक्की मिनाज जैसे लंबे नाखून रखना चाहते हैं.

Long Nails Health Risks: आजकल फैशन की दुनिया में लंबे ऐक्रेलिक या जेल नाखून स्टाइल स्टेटमेंट बन चुके हैं. सेलेब्रिटीज से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक, हर जगह ऐसे नाखून चर्चा में रहते हैं. हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मशहूर रैपर निकी मिनाज की मुलाकात के बाद यह ट्रेंड फिर से सुर्खियों में आ गया. ट्रंप ने मजाक में कहा कि वह भी निक्की मिनाज जैसे लंबे नाखून रखना चाहते हैं. लेकिन, सवाल यह है कि जो चीज दिखने में आकर्षक लगती है, क्या वह सेहत के लिए भी उतनी ही अच्छी होती है? एक्सपर्ट्स का जवाब है नहीं. लंबे आर्टिफिशियल नाखून आपकी प्राकृतिक नेल हेल्थ के लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं.

लंबे आर्टिफिशियल नाखून क्यों हैं नुकसानदायक?

सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. रिदा जोवेरिया, जो केयर हॉस्पिटल्स (नमपल्ली) से जुड़ी हैं, बताती हैं कि बेहद लंबे ऐक्रेलिक या जेल नाखून प्राकृतिक नाखूनों को कमजोर और भुरभुरा बना देते हैं.

उनके मुताबिक, "इन नाखूनों की लंबाई और वजन की वजह से नेचुरल नेल्स बार-बार मुड़ते हैं, टूटते हैं और समय के साथ पतले हो जाते हैं. इनके नीचे नमी, गंदगी और बैक्टीरिया फंस जाते हैं, जो नाखूनों को नुकसान पहुंचाते हैं."

ऐसे नाखून रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी पैदा करते हैं. लिखना, टाइप करना या छोटी-सी चीज खोलना भी मुश्किल हो जाता है. इन्हें साफ और मेंटेन रखना आसान नहीं होता.

फंगल इंफेक्शन और एलर्जी का खतरा

डॉ. जावरिया बताती हैं कि लंबे समय तक आर्टिफिशियल नेल एक्सटेंशन इस्तेमाल करने वाले कई मरीज उनके पास इन समस्याओं के साथ आते हैं नाखूनों का बार-बार टूटना, दर्दनाक दरारें, फंगल इंफेक्शन, नाखूनों का नेल बेड से उठ जाना. कुछ लोगों में नेल ग्लू और ऐक्रेलिक में मौजूद केमिकल्स से एलर्जी भी हो जाती है, जिससे लालपन, खुजली और सूजन तक हो सकती है. अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऐसे नाखून पहनता है, तो नेचुरल नाखूनों को ठीक होने में महीनों लग सकते हैं.

क्यूटिकल्स पर असर, इंफेक्शन का खतरा

लंबे आर्टिफिशियल नाखूनों का एक बड़ा नुकसान क्यूटिकल्स को होने वाला नुकसान है. नेल एक्सटेंशन लगाते समय अक्सर क्यूटिकल्स को पीछे धकेला या काटा जाता है.

एक्सपर्ट समझाती हैं:

क्यूटिकल एक नेचुरल सील की तरह काम करता है, जो कीटाणुओं को अंदर जाने से रोकता है. जब इसे काटा या पीछे किया जाता है, तो बैक्टीरिया और फंगस आसानी से अंदर घुस सकते हैं. इससे नाखूनों के आसपास दर्द, सूजन, लालिमा और कभी-कभी पस तक बन सकती है.

अगर फिर भी एक्सटेंशन कराना है तो ये सावधानियां जरूरी

डॉ. रिदा जावरिया कुछ जरूरी सलाह देती हैं:

  • हर बार एक्सटेंशन के बीच ब्रेक लें, ताकि नाखून रिकवर कर सकें.
  • क्यूटिकल्स को काटने या पीछे करने से बचें.
  • नाखूनों को नियमित रूप से साफ करें और अच्छी तरह सुखाएं.
  • जरूरत से ज्यादा नेल टूल्स का इस्तेमाल न करें.
  • रंग बदलने, सूजन या नाखून उठने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

लंबे ऐक्रेलिक या जेल नाखून भले ही ट्रेंड में हों, लेकिन वे प्रैक्टिकल नहीं और सेहत के लिए जोखिम भरे हैं. सिर्फ फैशन के लिए बार-बार हजारों रुपये खर्च करना और अपनी नेल हेल्थ को नुकसान पहुंचाना समझदारी नहीं है.

