Nails Care Tips: नाखून को चमकदार बनाने के बेस्ट घरेलू नुस्खे, जानें यहां

Effective Home Remedies for Brittle Nails: आज हम आपके साथ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें अपने रूटीन का हिस्सा बनाकर आप नाखूनों को हेल्दी रख सकते हैं.

Natural Nail Care Tips for Healthy Nails

Effective Home Remedies for Brittle Nails: जैसे हम अपनी स्किन और बालों का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल वैसे नाखूनों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है क्योंकि सुंदर नाखून न सिर्फ पर्सनैलिटी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपकी हेल्थ के बारे में भी काफी कुछ बताते हैं. आजकल नेल आर्ट काफी चल रही है, जो भले ही दिखने में नाखूनों को सुंदर बना देती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे कितना नुकसान हो सकता है.आज हम आपके साथ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें अपने रूटीन का हिस्सा बनाकर आप नाखूनों को हेल्दी रख सकते हैं.

नाखूनों के लिए प्रभावी घरेलू उपाय

मेथी के बीज: मेथी प्रोटीन और नमी से भरपूर है, अगर आप रातभर इसे पानी में भिगोकर सुबह पेस्ट बनाकर कम से कम 1 हफ्ता 20 मिनट के लिए अपने नाखूनों पर लगाते हैं, तो इससे आपके नाखून हेल्दी हो सकते हैं. यह घरेलू नुस्खा आपके नाखूनों को बार-बार टूटने से भी बचा सकता है.

वैसलीन: जब हमारे क्यूटिकल्स ड्राई होते हैं, तो वह और कमजोर हो जाते हैं. ऐसे में इन्हें कमजोर होने से बचाने के लिए रोजाना एक आदत बना लें सोने से पहले वैसलीन लगाकर ही सोएं. ऐसा करने से न सिर्फ ड्राईनेस कम होगी, बल्कि नाखून हेल्दी, नरम और शाइनी भी बनेंगे.

दूध: दूध कैल्शियम और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है. ऐसे में अगर आप इसे हल्का गुनगुना करके इसमें केवल 10 मिनट के लिए नाखूनों को भिगोते हैं, तो इससे नाखून हेल्दी तो बनते ही हैं साथ ही जल्दी भी बढ़ते हैं, जिन लोगों को यह समस्या रहती है कि उनके नाखून जल्दी नहीं बढ़ते उनके लिए यह उपाय बेहद फायदेमंद है.

