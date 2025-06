क्या Helmet लगाने से भी बाल झड़ते हैं? हेयर एक्सपर्ट्स से जानें रोज-रोज हेलमेट लगाने से बालों पर कैसा असर पड़ता है

Helmet and Hair Fall: टू व्हीलर चलाते हुए सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है. हालांकि, कई बार जब आप हेलमेट उतारते हैं, तो इसके साथ ही बालों का गुच्छा भी हाथ में आ जाता है. ऐसे में कई लोगों को चिंता सताने लगती है कि क्या हेलमेट पहनने से भी हेयर फॉल हो सकता है? (Does wearing helmet also cause hair) अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं इस सवाल का जवाब-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर एक्सपर्ट अंकुर सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, 'हेलमेट पहनने से सीधे तौर पर बाल झड़ने की कोई वैज्ञानिक वजह नहीं है. अगर ऐसा होता तो हर दिन घंटों हेलमेट पहनने वाले पुलिसकर्मी या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सभी के बाल झड़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता. इससे अलग हेयर लॉस का मुख्य कारण जेनेटिक होता है. यानी जिन लोगों के परिवार में बाल झड़ने की समस्या रही है, उनमें इसका खतरा अधिक होता है. हालांकि, हेलमेट पहनते समय कुछ बातों का ध्यान न रखने से बालों पर असर जरूर पड़ सकता है.'

डॉक्टर सरीन बताते हैं कि अगर आपका हेलमेट गंदा है और आप बार-बार पसीने से भीगे हुए बालों के साथ उसे पहनते हैं, तो स्कैल्प में डैंड्रफ हो सकता है. डैंड्रफ अगर गंभीर रूप ले ले, तो इससे हेयर फॉल की समस्या हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपना हेलमेट साफ-सुथरा रखें और नियमित रूप से उसकी सफाई करें. आप चाहें, तो हेलमेट को सीधा पहनने से अलग पहले कोई कॉटन का बंडाना सिर पर बांध सकतें हैं. इससे हेलमेट में गंदगी जमा नहीं होती है.

इससे अलग हेयर एक्सपर्ट टाइट हेलमेट न पहनने की सलाह देते हैं. डॉक्टर सरीन बताते हैं, बहुत टाइट हेलमेट पहनने से बालों की जड़ों पर खिंचाव (Traction) पड़ता है, जिससे ट्रैक्शन एलोपेशिया हो सकता है. इस स्थिति में हेयर फॉलिकल्स पर बार-बार खिंचाव पड़ने से बाल गिरने लगते हैं.

ऐसे में अगर आपको हेलमेट के साथ टूटे हुए बाल नजर आ रहे हैं, तो हमेशा साफ-सुथरे और सूखे बालों के साथ हेलमेट पहनें, साथ ही ज्यादा टाइट हेलमेट पहनने से बचें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.