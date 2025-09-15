क्या हेयर एक्सटेंशन लगाने से Hair Fall बढ़ जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया बालों में Extensions लगाने चाहिए या नहीं

Is it normal to lose hair after extensions: हेयर एक्सटेंशन आजकल स्टाइल और लुक्स को बदलने का एक आसान तरीका बन गए हैं. हालांकि, कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह के हेयर पैच लगाने से आपके खुद के बालों की जड़े कमजोर होने लगती हैं, जिससे हेयर फॉल बढ़ जाता है या बालों की जड़ें पतली होने लगती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हेयर एक्सटेंशन लगाना सेफ है? आइए जानते हैं इसे लेकर एक्सपर्ट की राय-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

हाल ही में मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट रेनिता राजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने साफ किया कि हेयर एक्सटेंशन आमतौर पर सेफ हैं. अगर आपको पहले से बाल झड़ने की समस्या है, तब भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं. हेयर फॉल ट्रीटमेंट का असर दिखने में समय लगता है, ऐसे में हेयर एक्सटेंशन कई लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

हालांकि, इस दौरान कुछ खास बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. अगर इन्हें गलत तरीके से लगाया जाए या देखभाल ना की जाए, तो ये सिर की स्किन पर प्रेशर डाल सकते हैं और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

बहुत टाइट बैंड या ज्यादा प्रेशर से बचें



डॉक्टर राजन कहती हैं, हेयर एक्सटेंशन लगाते समय बैंड को ज्यादा कसकर न बांधें. ज्यादा टाइट बैंड से स्कैल्प पर खिंचाव होता है, जिससे हेयर ब्रेकज और स्कैल्प पेन की समस्या हो सकती है.

ऐसे एक्सटेंशन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जिनका बैंड स्किन के संपर्क में आने वाले हिस्से पर ब्रीथेबल मटीरियल से बना हो. प्लास्टिक या नॉन-ब्रीथेबल इलास्टिक से स्कैल्प में पसीना, खुजली और रैशेज हो सकते हैं.

हेयर एक्सटेंशन को हर इस्तेमाल के बाद अच्छे से धोकर सुखाना जरूरी है. गंदे या नम एक्सटेंशन बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे डैंड्रफ और स्कैल्प इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.