डॉक्टर ने बताया अगर गंजे हैं तो 4 बूंद इस तेल की डालकर कर लें मसाज रोज रात में, 15 दिन में उगने लगेंगे बाल

Tips for hair grow on bald: खूबसूरत बालों को पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और अधिकतर लोग इसकी चाहत होती है. हालांकि आजकल बालों की सही देखभाल नहीं करने, कैमिकल्स वाले हेयर केयर प्रोडक्ट्स और पॉल्यूशन के कारण बाल झड़ने की समस्या आम है और करोड़ों लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं. कुछ लोगों की समस्या काफी गंभीर होती है और गंजेपन (bald ) के कगार पर पहुंच जाती है. बालों की देखभाल और उन्हें झड़ने से बचाने के लिए लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट्स के साथ साथ इलाज पर भी काफी खर्च कर देते हैं. लेकिन अधिकतर मामलों में रिजल्ट मन माफिक नहीं होता है. बालों के गिरने के कारण लोग तनाव का शिकार हो जाते हैं. हाल में हेयर केयर के विशेषज्ञ ने सोशल मीडिया पर इस तरह के बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत कारगर उपाय शेयर (Tips for hair growth) किया है. इस उपाय से बालों के गिरने और धीमी हो चुकी ग्रोथ को बढ़ाने में मदद मिल सकती है और गंजेपन की समस्या से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं बालों के गिरने का कारण और गंजे सिर पर बाल उगाने वाला (Hair grow on bald ) उपाय …

बालों के गिरने का कारण

बालों के गिरने के कारणों में तनाव, पोषण की कमी, हार्मोनल इंबैलेंस और बालों की देखभाल में कमी शामिल हो सकते हैं. टेंशन सीधा असर हेयर हेल्थ पर पड़ता है. अगर समय पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बाल झड़ना शुरू हो सकता है. डाइट में जरूरी विटामिंस और मिनरल्स की कमी के कारण भी हेयर फॉल की समस्या हो सकती है. इसके साथ ही बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस से जुड़ी पीसीओडी और थायराइड की समस्या के कारण भी हेयर फॉल हो सकता है. बालों की गलत देखभाल के कारण भी बाल तेजी से गिरने लगते हैं.

बालों को गिरने से रोकने का उपाय

डॉक्टर सलीम के अनुसार रोजमेरी ऑयल बालों से जुड़ी समस्याओं से राहत दिला सकता है. यह स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है जिससे नए बालों को उगने में मदद मिलती है. हालांकि रोजमेरी ऑयल बहुत स्ट्रॉग होता है इसलिए इसे किसी अन्य तेल के साथ मिलाकर यूज करना चाहिए. कैरियर ऑयल के लिए कोकोनट या कैस्टर ऑयल का यूज किया जा सकता है. बालों के लिए ऐसे रोजमेरी ऑयल का यूज करना चाहिए जो किसी भी प्रकार के कैमिकल्स से फ्री हो. अपने बालों के अनुसार कैरियर ऑयल लें और उसमें चार बूंद रोजमेरी ऑयल मिलाएं. इसे मिक्सचर से स्कैल्प की अच्छी तरह से मसाज करें. कुछ समय के लिए इस उपाय को नियमित रूप से अप्लाई करते रहें. यह उपाय कुछ ही समय में बालों की गिरने की समस्या को समाप्त कर देगा और इसके बाद स्कैल्प पर नए बाल उगने लगेंगे.

बालों के लिए रोजमेरी के फायदे

रोजमेरी ऑयल हेयर फॉलिकल्स को रीएक्टिव करता है जिससे हेयर ग्रोथ शुरू होने में मदद मिलती है. इस ऑयल को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है. यह स्कैल्प एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों की ग्रोथ में सुधार होता है. इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स जड़ों को पोषण प्रदान करते हैं जिससे बालों को मजबूती मिलती है। रोजमेरी ऑयल और एलोवेरा के इस्तेमाल से बाल टूटने की समस्या रोजमेरी ऑयल में एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते है, जो बालों की डैंड्रफ को कम करने में मददगार होते हैं. रोजमेरी ऑयल से बालों के झड़ने की समस्या को कम किया जा सकता है और बालों को मजबूत बनाया जा सकता है. इसके नियमित इस्तेमाल से बालों की तेजी से ग्रोथ होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.