नवजात शिशु को भूलकर भी नहीं दिखाएं मोबाइल स्क्रीन, एक्सपर्ट से जानिए बच्चे पर कैसा होता है असर

Baby Care Tips: आजकल के समय में मोबाइल फोन ऐसी जरूरत बन गई है कि इंसान खाने के बिना रह सकता है, लेकिन मोबाइल फोन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता. मोबाइल फोन से दूर मानो जैसे शरीर के किसी अंग से दूरी. जिन लोगों को घर में बच्चे होते हैं, तब भी हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम नहीं करते. नवजात शिशु को भी अक्सर वीडियो कॉल या फिर फोटो आदि के जरिए मोबाइल फोन की स्क्रीन दिखाते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवजात बच्चे को बिल्कुल भी मोबाइल फोन की स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए.

क्या मोबाइल स्क्रीन नवजात शिशुओं के लिए हानिकारक है?

संकल्प अस्पताल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की डॉ. अंकिता बंसल ने बताया कि नवजात बच्चे को फोन या स्क्रीन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फोन की स्क्रीन बच्चे के लिए हानिकारक साबित हो सकती है. डॉ. अंकिता बंसल ने इंस्‍टाग्राम पर एक वीडियो पोस्‍ट कर के बताया है कि नवजात शिशु के पास मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से क्या नुकसान हो सकते हैं.

डॉ. अंकिता बंसल के मुताबिक, एक साल से कम उम्र के बच्चों को फोन या स्क्रीन के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी विकासशील आंखों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है. सोते समय उनके सिर के पास फोन रखने से भी विकिरण के कारण मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है. पहले साल में बच्चों को स्क्रीन की नहीं, बल्कि प्यार, बातचीत और देखभाल की जरूरत होती है. ऐसे में बच्चे विकास के लिए पालन-पोषण के साथ-साथ इस बात का ध्यान रखें.

नवजात शिशु के लिए मोबाइल की रेडिएशन का एक्सपोजर ठीक नहीं होता है. इससे उसके विकास में बाधा आ सकती है. बच्चे के सिर के पास मोबाइल रखने से इसकी रेडिएशन से उसके दिमाग के न्यूरॉन्स प्रभावित हो सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.